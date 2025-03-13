Ворог вербує підлітків через Telegram — нардеп закликав обмежити соцмережу

Нардеп закликав обмежити Telegram в Україні — причина
Народний депутат України та голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин прокоментував використання ворогом українських підлітків для терактів. Він вважає, що для унеможливлення цього треба обмежити соціальну мережу Telegram.
Про це Юрчишин написав у Facebook у четвер, 13 березня.
Вербування підлітків
"Росія вбиває українських підлітків, вербуючи їх через Телеграм. Які ще аргументи треба для його обмеження? Скільки ще смертей?" — зазначив нардеп.
Нагадаємо, вчора на вокзалі в Івано-Франківську пролунали вибухи.
Як з'ясували правоохоронці, росіяни дистанційно підірвали двох неповнолітніх хлопців, які були завербовані й переносили саморобний вибуховий пристрій поблизу залізничного вокзалу. Один з них — 17-річний хлопець — загинув на місці, а його 15-річний спільник ушпиталений із тяжкими пораненнями.
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