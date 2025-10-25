Видео
Нардеп заявил о росте случаев СОЧ — детали

Нардеп заявил о росте случаев СОЧ — детали

Ua ru
Дата публикации 25 октября 2025 12:27
обновлено: 13:41
Гончаренко заявил, что в Украине растет количество дел по СОЧ
Народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко. Фото: УНИАН

Народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко заявил о росте количества дел по самовольному оставлению воинской части (СОЧ). По его данным, сейчас таких дел около 300 тысяч.

Об этом Алексей Гончаренко сказал в эфире Вечір.LIVE.

Нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что количество уголовных дел по СОЧ выросло почти в 5 раз за год — сейчас их около 300 тысяч.

В то же время политик отметил, что официальной статистики относительно того, сколько людей реально доезжает до фронта нет.

"Эти люди едут на учебу, а дальше они идут в СОЧ огромным количеством. Ну это же не секрет ни для кого. Какое количество бусифицированных доезжает до линии фронта? Мы не знаем этой точной статистики, но по моим ощущениям очень небольшое", — сказал Гончаренко.

По мнению нардепа, сейчас система мобилизации неэффективна, ведь потом такие люди не могут принести пользы ни армии, ни экономике страны.

"Раз тратили деньги, чтобы их бусифицировать. Второй раз тратили деньги, чтобы их учить, пока они сбежали. Третий раз тратят деньги, ища этих людей. А потом, когда найдут, еще сажают в тюрьму. Это четвертый раз тратить деньги", — пояснил Гончаренко.

Ранее мы информировали, сколько уголовных дел по СОЧ было зафиксировано с января 2022 года по сентябрь 2025 года.

Заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин объяснил, как можно избежать СОЧ.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
