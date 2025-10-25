Відео
Нардеп заявів про зростання випадків СЗЧ — деталі

Нардеп заявив про зростання випадків СЗЧ — деталі

Ua ru
Дата публікації: 25 жовтня 2025 12:27
Оновлено: 12:27
Гончаренко заявив, що в Україні зростає кількість справ по СЗЧ
Народний депутат від фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко. Фото: УНІАН

Народний депутат від фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко заявив про зростання кількості справ щодо самовільного залишення військової частини (СЗЧ). За його даними, нині таких справ близько 300 тисяч.

Про це Олексій Гончаренко сказав в ефірі Вечір.LIVE.

Читайте також:

Гончаренко про зростання випадків СЗЧ

Нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що кількість кримінальних справ по СЗЧ зросла майже в 5 разів за рік — нині їх близько 300 тисяч.

Водночас політик наголосив, що офіційної статистики щодо того, скільки людей реально доїжджає до фронту немає.

"Ці люди їдуть на навчання, а далі вони йдуть в СЗЧ величезною кількістю. Ну це ж не секрет ні для кого. Яка кількість бусифікованих доїжджає до лінії фронту? Ми не знаємо цієї точної статистики, але по моїх відчуттях дуже невелика", — сказав Гончаренко.

На думку нардепа, нині система мобілізації неефективна, адже потім такі люди не можуть принести користі ні війську, ні економіці країни.

"Раз витрачали гроші, щоб їх бусифікувати. Другий раз витрачали гроші, щоб їх вчити, поки вони втекли. Третій раз витрачають гроші, шукаючи цих людей. А потім, коли знайдуть, ще саджають у в'язницю. Це четвертий раз витрачати гроші", — пояснив Гончаренко.

Раніше ми інформували, скільки кримінальних справ за СЗЧ було зафіксовано з січня 2022 року по вересень 2025 року.

Заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін пояснив, як можна уникнути СЗЧ.

Олексій Гончаренко ЗСУ військовий призов мобілізація війна в Україні СЗЧ
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
