Камельчук: Украина выявила уязвимость России

Украинский военный с беспилотником в руках. Фото: Силы беспилотных систем ВСУ/Facebook

Украина осознает свою уязвимость в вопросе защиты энергетической инфраструктуры, однако в то же время выявила уязвимость России. По словам народного депутата Юрия Камельчука, украинская сторона создала средства, наносящие РФ значительный ущерб. Он отметил, что Россия уже начинает реагировать на это, в частности, международными заявлениями.

Об этом Юрий Камельчук заявил в эфире программы Ранок.LIVE.

Украина выявила уязвимость России

Народный депутат Юрий Камельчук отметил, что Россия понимает проблемы Украины с обеспечением достаточного количества электроэнергии и защитой соответствующих объектов. В то же время, по его словам, украинской стороне удалось выявить уязвимость РФ и создать средства, позволяющие наносить ей значительный ущерб.

Камельчук подчеркнул, что Россия уже реагирует на действия Украины. В частности, по его словам, одним из проявлений такой реакции являются международные заявления российской стороны.

Объясняя свою оценку ситуации, народный депутат противопоставил уязвимость украинской энергетической инфраструктуры и возможности влияния Украины на Россию. Он отметил, что именно наличие такого влияния заставляет РФ реагировать.

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"То, что мы не сможем генерировать достаточное количество электроэнергии и не сможем защищать эти объекты, говорит о том, что Россия понимает нашу уязвимость. Но мы нащупали уязвимость России и создали средства, с помощью которых сейчас наносим им чрезвычайно сильный ущерб, и они начинают на это реагировать, в том числе международными заявлениями", — пояснил народный депутат.

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 13 августа Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных объектов российских войск на территории РФ и временно оккупированных территориях. Среди целей — российская РЛС "Небо-У" в Севастополе, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов, пункт управления БПЛА и место сосредоточения военных. Степень повреждения отдельных объектов в настоящее время уточняется, а удары по ключевым целям противника продолжаются.

Новини.LIVE также сообщали, что 12 августа 2026 года президент Владимир Зеленский сообщил об успешной операции украинских сил в Новороссийске. В бухте были поражены фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", большой десантный корабль, корвет и другие суда РФ. Украина продолжит применять дальнобойное оружие для оказания давления на Россию и приближения завершения войны.