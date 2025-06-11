Депутат Кицак заявил что нет оснований для ограничения TikTok и Telegram

Приложение Telegram. Фото: Новости.LIVE/Игорь Кузнецов

Народный депутат Богдан Кицак прокомментировал заявления коллеги по Верховной Раде Ярослава Юрчишина относительно возможного ограничения или даже закрытия в Украине таких платформ, как TikTok и Telegram. По словам Кицака, сейчас эти дискуссии не имеют реального законодательного оформления и остаются на уровне "теоретических обсуждений".

Об этом Богдан Кицак заявил в эфире День.LIVE.

Реклама

Читайте также:

В Украине пока не рассматривают вариант блокировки соцсетей

Он признал, что действительно существует проблема распространения недостоверной информации через такие соцсети, однако отметил, что не видит целесообразности во введении ограничений, ведь общество имеет право иметь доступ к различным источникам информации. Это, по его мнению, создает возможность для сравнения и самостоятельного выбора, кому доверять.

Кицак обратил внимание на то, что в отличие от журналистских медиа, где публичность и репутация заставляют нести ответственность за изложенное, в TikTok и Telegram ситуация совсем другая. Там, по его словам, часто нет никаких последствий за распространение фейков — даже если информация оказывается недостоверной, автор может легко извиниться и перейти к новым темам, оставаясь популярным.

"Люди не совсем таки проводят глубокую аналитику относительно источников происхождения этой информации. И если она хорошо упаковывается, соответственно и доступно, то люди на это и реагируют или своими лайками или комментариями или дальше уже транслируют соответственно в своих ограниченных социумах или в том окружении, где они соответственно общаются и дальше обсуждают эту информацию. Здесь понятно, что нужно находить совсем другие подходы для того, чтобы проверять достоверность другой информации", — отметил Кицак.

В то же время он подчеркнул, что пока нет ни одного эффективного инструмента или механизма, который позволил бы государству грамотно реагировать на вызовы со стороны соцсетей, не нарушая при этом свободу слова. Именно поэтому, по словам депутата, вопрос остается открытым.

"Пока что я не услышал ни одного инструмента или подхода, каким образом это грамотно сделать, не ограничивая самое главное это слово", — подытожил нардеп.

Напомним, хакеры прибегают к все более хитрым методам взлома аккаунтов украинцев в мессенджере Telegram. Редакция Новини.LIVE объяснила, чем чаще всего заманивают доверчивых пользователей.

Добавим, что ранее, в мае в ЦПД ответили, действительно ли Россия наводит "Шахеды" через Telegram.