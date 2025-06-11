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Нардеп відповів, чи розглядають в Раді блокування соцмереж

11 червня 2025 08:58
Анастасія Постоєнко - Редактор
Депутат Кицак заявив що нема підстав для обмеження TikTok і Telegram
Застосунок Telegram. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Анастасія Постоєнко - Редактор

Народний депутат Богдан Кицак прокоментував заяви колеги по Верховній Раді Ярослава Юрчишина щодо можливого обмеження або навіть закриття в Україні таких платформ, як TikTok і Telegram. За словами Кицака, нині ці дискусії не мають реального законодавчого оформлення і залишаються на рівні "теоретичних обговорень".

Про це Богдан Кицак заявив в ефірі День.LIVE.

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Він визнав, що дійсно існує проблема поширення недостовірної інформації через такі соцмережі, проте наголосив, що не бачить доцільності в запровадженні обмежень, адже суспільство має право мати доступ до різних джерел інформації. Це, на його думку, створює можливість для порівняння і самостійного вибору, кому довіряти.

Кицак звернув увагу на те, що на відміну від журналістських медіа, де публічність і репутація змушують нести відповідальність за викладене, у TikTok та Telegram ситуація зовсім інша. Там, за його словами, часто немає жодних наслідків за поширення фейків — навіть якщо інформація виявляється недостовірною, автор може легко вибачитися і перейти до нових тем, залишаючись популярним.

"Люди не зовсім таки проводять глибоку аналітику відносно джерел походження цієї інформації. І якщо вона гарно упаковується, відповідно і доступно, то люди на це і реагують або своїми лайками або коментарями або далі вже транслюють відповідно у своїх обмежених соціумах або в тому оточенні, де вони відповідно спілкуються і далі обговорюють цю інформацію. Тут зрозуміло, що потрібно знаходити зовсім інші підходи для того, щоб перевіряти достовірність іншої інформації", — зауважив Кицак. 

Водночас він підкреслив, що наразі немає жодного ефективного інструменту чи механізму, який дозволив би державі грамотно реагувати на виклики з боку соцмереж, не порушуючи при цьому свободу слова. Саме тому, за словами депутата, питання залишається відкритим.

"Поки що я не почув жодного інструменту або підходу, яким чином це грамотно зробити, не обмежуючи найголовніше це слово", — підсумував нардеп. 

Нагадаємо, хакери вдаються до дедалі хитріших методів зламу акаунтів українців у месенджері Telegram. Редакція Новини.LIVE пояснила, чим найчастіше заманюють довірливих користувачів. 

Додамо, що раніше, у травні в ЦПД відповіли, чи справді Росія наводить "Шахеди" через Telegram.

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