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Нардеп сказал, повлияет ли отключение мобильной связи на дроны РФ

9 июня 2025 13:50
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Отключение мобильной связи в Украине — остановит ли это российские беспилотники
Башня сотовой связи. Фото: seekingalpha.com
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Отключение мобильной связи не является универсальным средством защиты от российских дронов, в частности, ударных. Также не гарантирует полной кибербезопасности в условиях войны.

Об этом заявил народный депутат Тарас Тарасенко в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 9 июня.

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По словам Тарасенко, отключение мобильной связи могут иметь ограниченное применение только в случае с разведывательными беспилотниками, которые потенциально могут использовать украинскую телекоммуникационную сеть для передачи информации.

"То, что я услышал от военного, — они рекомендуют отключать, чтобы не было передачи информации от разведывательных дронов. То есть это больше не о противодействии "шахедам". Противодействие "шахедам" — это GPS, а передача информации — это как раз если разведывательные дроны используют нашу телекоммуникационную сеть", — пояснил Тарасенко.

Нардеп подчеркнул, что отключение связи является временной тактикой и не гарантирует полной кибербезопасности в условиях войны.

Ранее командир роты связи управления 241-й отдельной бригады ТРО Андрей Немировский заявил, что украинцам стоит быть готовыми к отключению мобильной связи. В Украине рассматривают новую тактику противодействия российским "шахедам" через отключение мобильной связи на траектории их движения.

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