Вимкнення мобільного зв’язку в Україні — чи зупинить це російські безпілотники

Вежа стільникового зв'язку. Фото: seekingalpha.com

Вимкнення мобільного зв’язку не є універсальним засобом захисту від російських дронів, зокрема ударних. Також не гарантує повної кібербезпеки в умовах війни.

Про це заявив народний депутат Тарас Тарасенко в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 9 червня.

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За словами Тарасенка, відключення мобільного зв'язку можуть мати обмежене застосування лише у випадку з розвідувальними безпілотниками, які потенційно можуть використовувати українську телекомунікаційну мережу для передавання інформації.

"Те, що я почув від військового, — вони рекомендують відключати, щоб не було передачі інформації від розвідувальних дронів. Тобто це більше не про протидію "шахедам". Протидія "шахедам" — це GPS, а передача інформації — це якраз якщо розвідувальні дрони використовують нашу телекомунікаційну мережу", — пояснив Тарасенко.

Нардеп підкреслив, що відключення зв’язку є тимчасовою тактикою і не гарантує повної кібербезпеки в умовах війни.

Раніше командир роти зв'язку управління 241-ї окремої бригади ТрО Андрій Немировський заявив, що українцям варто бути готовими до відключення мобільного звʼязку. В Україні розглядають нову тактику протидії російським "шахедам" через відключення мобільного зв’язку на траєкторії їхнього руху.