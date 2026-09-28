Верховная Рада готова работать ночью в перерывах между тревогами, заявил народный депутат

Сергей Козырь. Фото: скриншот

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Сергей Козырь заявил, что Верховная Рада готова проводить заседания ночью в перерывах между воздушными тревогами, чтобы голосовать. По его словам, руководство парламента прорабатывает механизмы работы, чтобы ни одно решение, касающееся обороноспособности государства, не было заблокировано.

Об этом нардеп сказал в эфире "Вечір.LIVE".

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Что сказал нардеп о работе Верховной Рады

Во время эфира народного избранника спросили, сможет ли Верховная Рада работать в условиях, когда воздушная тревога звучит каждый час и практически нет пауз, на что последовал следующий ответ:

"Послушайте, мы точно сможем собраться. Для этого есть руководство. Мы также работаем над тем, чтобы принимать соответствующие меры, которые позволят Верховной Раде (то, что необходимо — Ред.) для нашей страны", — сказал Сергей Козырь.

Также его спросили, как можно обеспечить работу парламента, если Верховная Рада во время тревоги не работает. Нардеп пояснил, что работа возможна в перерывах между тревогами, в том числе ночью, когда есть перерыв в 2–3 часа.

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"Во время тревоги не работает не только парламент. Во время тревоги не работает очень большое количество супермаркетов, тех или иных офисов и т. д. Что касается парламента, у нас же нет круглосуточной тревоги. Есть перерывы по 2–3 часа. Поэтому будем собираться на 2–3 часа круглосуточно, если этого потребует ситуация... У нас сегодня до начала 11:00 был перерыв, там было почти два с лишним часа. Можно было работать? Можно работать", — резюмировал нардеп от "Слуги народа".

Как сообщали Новини.LIVE, недавно стало известно, что в Верховной Раде тестируют систему электронного голосования для укрытий в связи с отсутствием единого безопасного помещения на 300 человек. В частности, депутаты смогут голосовать прямо со своих смартфонов или планшетов, находясь в подвалах парламента.

Также мы писали, что россияне фактически круглосуточно атакуют Киев реактивными дронами. В частности, в понедельник, 28 сентября, враг нанес удар по зданию НАН Украины, в результате чего бывший секретарь СНБО и заместитель председателя Национальной академии наук Украины Владимир Горбулин получил незначительные травмы.