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Головна Новини дня Нардеп: Рада готова працювати вночі між перервами в тривогах

Нардеп: Рада готова працювати вночі між перервами в тривогах

Ua ru
28 вересня 2026 23:54
Ексклюзив
Верховна Рада готова працювати вночі між перервами в тривогах, заявив нардеп
Сергій Козир. Фото: скриншот

Народний депутат України від "Слуги народу" Сергій Козир заявив, що Верховна Рада готова проводити засідання вночі у перервах між повітряними тривогами, щоб голосувати. За його словами, керівництво парламенту опрацьовує механізми роботи, щоб жодне рішення для обороноздатності держави не було заблоковане.

Про це нардеп сказав в ефірі "Вечір.LIVE".

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Що сказав нардеп про роботу Верховної Ради

Під час ефіру у народного обранця запитали, чи зможе Верховна Рада працювати за обставин, коли повітряна тривога лунає кожну годину і практично немає пауз, на що відповідь була наступна:

"Дивіться, ми точно зможемо зібратися. Для цього є керівництво. Ми також працюємо над тим, щоб робити відповідні речі, які дозволять Верховній Раді (те, що необхідно — Ред.) для нашої країни", — сказав Сергій Козир.

Також у нього запитали, як можна забезпечити роботу парламенту, якщо Верховна Рада під час тривоги не працює. Нардеп пояснив, що робота можлива між тривогами, в тому числі вночі, коли є проміжок у 2-3 години.

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"В тривогу не працює не тільки парламент. В тривогу не працює дуже велика кількість супермаркетів, тих або інших офісів тощо. Що стосується парламенту, у нас же немає 24 на 7 тривоги. Є проміжки 2-3 години. Тому будемо збиратися на 2-3 години цілодобово, якщо цього буде потребувати ситуація... В нас сьогодні до початку 11:00 був відбій, там було майже дві години з гаком. Можна було працювати? Можна працювати", — резюмував нардеп від "Слуги народу".

Як повідомляли Новини.LIVE, нещодавно стало відомо, що у Верховній Раді тестують систему електронного голосування для укриттів у зв'язку з відсутністю єдиного безпечного приміщення на 300 осіб. Зокрема, депутати зможуть голосувати прямо зі своїх смартфонів чи планшетів, перебуваючи в підвалах парламенту.

Також ми писали, що росіяни фактично цілодобово атакують Київ реактивними дронами. Зокрема, у понеділок 28 вересня ворог вдарив по будівлі НАН України, внаслідок чого незначних травм зазнав колишній секретар РНБО та заступник голови Національної академії наук України Володимир Горбулін.

Верховна Рада Київ нардепи повітряна тривога війна в Україні
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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