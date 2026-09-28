Верховна Рада готова працювати вночі між перервами в тривогах, заявив нардеп

Сергій Козир. Фото: скриншот

Народний депутат України від "Слуги народу" Сергій Козир заявив, що Верховна Рада готова проводити засідання вночі у перервах між повітряними тривогами, щоб голосувати. За його словами, керівництво парламенту опрацьовує механізми роботи, щоб жодне рішення для обороноздатності держави не було заблоковане.

Про це нардеп сказав в ефірі "Вечір.LIVE".

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Що сказав нардеп про роботу Верховної Ради

Під час ефіру у народного обранця запитали, чи зможе Верховна Рада працювати за обставин, коли повітряна тривога лунає кожну годину і практично немає пауз, на що відповідь була наступна:

"Дивіться, ми точно зможемо зібратися. Для цього є керівництво. Ми також працюємо над тим, щоб робити відповідні речі, які дозволять Верховній Раді (те, що необхідно — Ред.) для нашої країни", — сказав Сергій Козир.

Також у нього запитали, як можна забезпечити роботу парламенту, якщо Верховна Рада під час тривоги не працює. Нардеп пояснив, що робота можлива між тривогами, в тому числі вночі, коли є проміжок у 2-3 години.

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"В тривогу не працює не тільки парламент. В тривогу не працює дуже велика кількість супермаркетів, тих або інших офісів тощо. Що стосується парламенту, у нас же немає 24 на 7 тривоги. Є проміжки 2-3 години. Тому будемо збиратися на 2-3 години цілодобово, якщо цього буде потребувати ситуація... В нас сьогодні до початку 11:00 був відбій, там було майже дві години з гаком. Можна було працювати? Можна працювати", — резюмував нардеп від "Слуги народу".

Як повідомляли Новини.LIVE, нещодавно стало відомо, що у Верховній Раді тестують систему електронного голосування для укриттів у зв'язку з відсутністю єдиного безпечного приміщення на 300 осіб. Зокрема, депутати зможуть голосувати прямо зі своїх смартфонів чи планшетів, перебуваючи в підвалах парламенту.

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