Нардеп предлагает государству отказаться от массовых льгот
Народный депутат Сергей Нагорняк предлагает государству отказаться от льгот. По его словам, следует перейти на адресные субсидии. Он утверждает, что страна субсидирует абсолютно всех — и тех, кто действительно нуждается, и тех, кто может платить.
Об этом эксклюзивно Сергей Нагорняк рассказал в эфире Ранок.LIVE.
Льготы в Украине
Прогнозируют, что к осени цена на нефть вырастет до 120 долларов за барель, соответственно топливо останется дорогим. В результате возникает вопрос, как поддержать экономику и население.
"Я думаю, здесь единственный путь — это поддержка в виде адресной субсидии тем людям, которые действительно в этом нуждаются", — отметил нардеп.
В частности, Нагорняк говорит, что льготные тарифы на электричество обходятся бюджету примерно в 6 млрд долларов в год. По его словам, средства целесообразнее направить на оборону и энергоустойчивость.
"То есть, мы субсидируем абсолютно всех. Всех, кто находится в этой студии, кто находится в парламенте, кто в правительстве, кто живет на Новопечерских Липках, кто живет на Французском квартале — мы всех субсидируем. При всем уважении ко всем, но государство точно не должно всех субсидировать", — заявил он.
Сейчас правительство продлило льготные тарифы до конца октября 2026 года. Нардеп надеется, что их отменят и оставят исключительно в виде адресной субсидии для тех семей, которые в этом действительно нуждаются.
"Нам нужно смело к этому вопросу подойти. Это очень непопулярное политическое решение, потому что это на самом деле "политики-камикадзе" всегда принимают такие решения, которые заходят в правительство на полгода, сделали свою работу и ушли. Чиновники, которые хотят нравиться избирателям, которые хотят нравиться людям, они никогда на такой шаг не идут, потому что это же непопулярные шаги", — пояснил нардеп.
Он утверждает, что такие шаги необходимы для оздоровления экономики.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на постановление Кабмина, в Украине действует государственная программа, по которой отдельные категории граждан могут получить автомобиль бесплатно или на льготных условиях.
Ранее мы также рассказывали о льготах для многодетных семей в Украине. В частности, предусмотрена государственная помощь и социальные гарантии.