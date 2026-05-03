Нардеп пропонує державі відмовитися від масових пільг

Комунальна платіжка. Фото: Новини.LIVE

Народний депутат Сергій Нагорняк пропонує державі відмовитися від пільг. За його словами, варто перейти на адресні субсидії. Він стверджує, що країна субсидіює абсолютно всіх — і тих, хто справді потребує, і тих, хто може платити.

Про це ексклюзивно Сергій Нагорняк розповів в ефірі Ранок.LIVE.

Пільги в Україні

Прогнозують, що до осені ціна на нафту зросте до 120 доларів за барель, відповідно пальне залишиться дорогим. Внаслідок цього постає питання, як підтримати економіку та населення.

"Я думаю, тут єдиний шлях – це підтримка у вигляді адресної субсидії тим людям, які дійсно цього потребують", — зазначив нардеп.

Зокрема, Нагорняк каже, що пільгові тарифи на електрики обходяться бюджету приблизно у 6 млрд доларів на рік. За його словами, кошти доцільніше спрямувати на оборону та енергостійкість.

Читайте також:

"Тобто, ми субсидіюємо абсолютно всіх. Всіх, хто знаходиться в цій студії, хто знаходиться у парламенті, хто в уряді, хто живе на Новопечерських Липках, хто живе на Французькому кварталі — ми всіх субсидіюємо. При всій повазі до всіх, але держава точно не повинна всіх субсидіювати", — заявив він.

Наразі уряд продовжив пільгові тарифи до кінця жовтня 2026 року. Нардеп сподівається, що їх скасують та залишать виключно у вигляді адресної субсидії для тих родин, які цього справді потребують.

"Нам потрібно сміливо до цього підійти питання. Це дуже непопулярне політичне рішення, тому що це насправді "політики-камікадзе" завжди приймають такі рішення, які заходять в уряд на пів року, зробили свою роботу і пішли. Урядовці, які хочуть подобатися виборцям, які хочуть подобатися людям, вони ніколи на такий крок не йдуть, тому що це ж непопулярні кроки", — пояснив нардеп.

Він стверджує, що такі кроки необхідні для оздоровлення економіки.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на постанову Кабміну, в Україні діє державна програма, за якою окремі категорії громадян можуть отримати автомобіль безкоштовно або на пільгових умовах.

Раніше ми також розповідали про пільги для багатодітних сімей в Україні. Зокрема, передбачено державну допомогу та соціальні гарантії.