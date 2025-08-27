Почему важно предоставить разрешение на выезд за границу мужчинам до 22 лет - ответ Фадиенко

Александр Фадиенко. Фото: Facebook Александра Фадиенко

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Федиенко прокомментировал решение о предоставлении разрешения на выезд за границу мужчинам до 22 лет. По его мнению, это правильный и своевременный шаг, который поможет сохранить связь молодежи с Украиной.

Об этом он заявил в эфире Ранок.LIVE.

Федиенко отметил, что те, кто действительно хотел избежать службы или обязанностей перед государством, уже давно выехали.

В то же время существует значительное количество студентов, которых родители отправили на учебу за границу и которые сегодня не имеют возможности посетить родителей или вернуться даже на короткое время.

По словам депутата, длительное пребывание в другой стране может привести к потере связи с Родиной.

"Когда молодежь 2-3 года живет в другой стране, она постепенно социализируется там и может отдалиться от Украины. Если же они смогут хотя бы на каникулы приехать домой, то сохранят контакт с нашей страной и, возможно, даже захотят вернуться навсегда", — отметил он.

Федиенко также добавил, что во время командировок за рубежом часто общается с украинскими студентами, которые получают информацию о событиях в Украине в основном из иностранных медиа. Это, по его словам, формирует искаженную картину — молодежь считает, что жизнь в Украине почти невозможна, хотя в Киеве, Львове или других городах вдали от фронта продолжается обычная жизнь.

"Поэтому я убежден, что такое решение поможет восстановить мостик между нашими гражданами за рубежом и теми, кто остался в Украине", — подытожил нардеп.