Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Нардеп объяснил значение разрешения на выезд для молодежи

Нардеп объяснил значение разрешения на выезд для молодежи

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 16:38
Почему важно предоставить разрешение на выезд за границу мужчинам до 22 лет - ответ Фадиенко
Александр Фадиенко. Фото: Facebook Александра Фадиенко

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Федиенко прокомментировал решение о предоставлении разрешения на выезд за границу мужчинам до 22 лет. По его мнению, это правильный и своевременный шаг, который поможет сохранить связь молодежи с Украиной.

Об этом он заявил в эфире Ранок.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Почему важно предоставить разрешение на выезд за границу мужчинам до 22 лет

Федиенко отметил, что те, кто действительно хотел избежать службы или обязанностей перед государством, уже давно выехали.

В то же время существует значительное количество студентов, которых родители отправили на учебу за границу и которые сегодня не имеют возможности посетить родителей или вернуться даже на короткое время.

По словам депутата, длительное пребывание в другой стране может привести к потере связи с Родиной.

"Когда молодежь 2-3 года живет в другой стране, она постепенно социализируется там и может отдалиться от Украины. Если же они смогут хотя бы на каникулы приехать домой, то сохранят контакт с нашей страной и, возможно, даже захотят вернуться навсегда", — отметил он.

Федиенко также добавил, что во время командировок за рубежом часто общается с украинскими студентами, которые получают информацию о событиях в Украине в основном из иностранных медиа. Это, по его словам, формирует искаженную картину — молодежь считает, что жизнь в Украине почти невозможна, хотя в Киеве, Львове или других городах вдали от фронта продолжается обычная жизнь.

"Поэтому я убежден, что такое решение поможет восстановить мостик между нашими гражданами за рубежом и теми, кто остался в Украине", — подытожил нардеп.

Напомним, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предусматривает разрешение на выезд за границу мужчинам в возрасте до 24 лет.

Ранее мы также информировали, что Кабинет Министров завершает подготовку постановления, которое позволит выезд из Украины мужчинам в возрасте до 22 лет. Об этом 18 августа сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

граница нардепы мобилизация заграница мужчины
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации