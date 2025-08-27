Чому важливо надати дозвіл на виїзд за кордон чоловікам до 22 років - відповідь Фадієнка

Олександр Фадієнко. Фото: Facebook Олександра Фадієнка

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Федієнко прокоментував рішення про надання дозволу на виїзд за кордон чоловікам до 22 років. На його думку, це правильний і своєчасний крок, який допоможе зберегти зв’язок молоді з Україною.

Про це він заявив в ефірі Ранок.LIVE.

Федієнко наголосив, що ті, хто справді хотів уникнути служби чи обов’язків перед державою, вже давно виїхали.

Водночас існує значна кількість студентів, яких батьки відправили на навчання за кордон і які сьогодні не мають можливості відвідати батьків чи повернутися навіть на короткий час.

За словами депутата, тривале перебування в іншій країні може призвести до втрати зв’язку з Батьківщиною.

"Коли молодь 2–3 роки живе в іншій країні, вона поступово соціалізується там і може віддалитися від України. Якщо ж вони матимуть змогу хоча б на канікули приїхати додому, то збережуть контакт із нашою країною та, можливо, навіть захочуть повернутися назавжди", — зазначив він.

Федієнко також додав, що під час відряджень за кордоном часто спілкується з українськими студентами, які отримують інформацію про події в Україні здебільшого з іноземних медіа. Це, за його словами, формує викривлену картину — молодь вважає, що життя в Україні майже неможливе, хоча в Києві, Львові чи інших містах далеко від фронту триває звичайне життя.

"Тому я переконаний, що таке рішення допоможе відновити місток між нашими громадянами за кордоном і тими, хто залишився в Україні", — підсумував нардеп.