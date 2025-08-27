Відео
Головна Новини дня Нардеп пояснив, як дозвіл на виїзд для молоді вплине на Україну

Дата публікації: 27 серпня 2025 16:38
Чому важливо надати дозвіл на виїзд за кордон чоловікам до 22 років - відповідь Фадієнка
Олександр Фадієнко. Фото: Facebook Олександра Фадієнка

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Федієнко прокоментував рішення про надання дозволу на виїзд за кордон чоловікам до 22 років. На його думку, це правильний і своєчасний крок, який допоможе зберегти зв’язок молоді з Україною.

Про це він заявив в ефірі Ранок.LIVE.

Чому важливо надати дозвіл на виїзд за кордон чоловікам до 22 років

Федієнко наголосив, що ті, хто справді хотів уникнути служби чи обов’язків перед державою, вже давно виїхали.

Водночас існує значна кількість студентів, яких батьки відправили на навчання за кордон і які сьогодні не мають можливості відвідати батьків чи повернутися навіть на короткий час.

За словами депутата, тривале перебування в іншій країні може призвести до втрати зв’язку з Батьківщиною.

"Коли молодь 2–3 роки живе в іншій країні, вона поступово соціалізується там і може віддалитися від України. Якщо ж вони матимуть змогу хоча б на канікули приїхати додому, то збережуть контакт із нашою країною та, можливо, навіть захочуть повернутися назавжди", — зазначив він.

Федієнко також додав, що під час відряджень за кордоном часто спілкується з українськими студентами, які отримують інформацію про події в Україні здебільшого з іноземних медіа. Це, за його словами, формує викривлену картину — молодь вважає, що життя в Україні майже неможливе, хоча в Києві, Львові чи інших містах далеко від фронту триває звичайне життя.

"Тому я переконаний, що таке рішення допоможе відновити місток між нашими громадянами за кордоном і тими, хто залишився в Україні", — підсумував нардеп.

Нагадаємо, що У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який передбачає дозвіл на виїзд за кордон чоловікам віком до 24 років.

Раніше ми також інформували, що Кабінет Міністрів завершує підготовку постанови, яка дозволить виїзд з України чоловікам віком до 22 років. Про це 18 серпня повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
