Нардеп Одарченко получил 8 лет колонии

Народный депутат Андрей Одарченко. Фото: Facebook

Высший антикоррупционный суд признал виновным народного депутата Андрея Одарченко. Ему назначили наказанием в виде восьми лет лишения свободы заочно.

Об этом решении сообщила Специальная антикоррупционная прокуратура в четверг, 14 ноября.

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ВАКС объявил обвинительный приговор народному депутату Украины IX созыва, разоблаченного на предоставлении неправомерной выгоды главе Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.

Суд принял во внимание доказательства, собранные в ходе досудебного расследования детективами НАБУ и прокурорами САП. Он признал депутата виновным в попытке дать взятку.

По приговору суда нардепу назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности сроком на три года.

Приговор ВАКС может быть обжалован в течение 30 дней в суде апелляционной инстанции.

Дело Андрея Одарченко

Напомним, 18 сентября 2024 года народный депутат не явился в судебное заседание. О причинах неявки Одарченко не сообщил ни суду, ни прокурору. Защитники обвиняемого также не смогли сообщить суду о местонахождении их подзащитного и отметили отсутствие связи с ним.

На следующий день ВАКС удовлетворил ходатайство прокурора САП и объявил нардепа в государственный и международный розыск указанного народного депутата.

После оглашения в розыск суд постановил определение об осуществлении специального судебного производства. Несмотря на то, что в дальнейшем судебное разбирательство должно было осуществляться в отсутствие обвиняемого (in absentia), последнему была предоставлена возможность участвовать в судебных заседаниях в режиме видеоконференции, давать показания и даже выступить в судебных дебатах и с последним словом.

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