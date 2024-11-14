Нардеп Одарченко отримав 8 років колонії

Народний депутат Андрій Одарченко. Фото: Facebook

Вищий антикорупційний суд визнав винуватим народного депутата Андрія Одарченка. Йому призначили покаранням у вигляді восьми років позбавлення волі заочно.

Про це рішення повідомила Спеціальна антикорупційна прокуратура у четвер, 14 листопада.

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ВАКС оголосив обвинувальний вирок народному депутату України IX скликання, якого викрили на наданні неправомірної вигоди голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Суд взяв до уваги докази, зібрані під час досудового розслідування детективами НАБУ і прокурорами САП. Він визнав депутата винуватим у спробі дати хабар.

За вироком суду нардепу призначено покарання у вигляді восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади строком на три роки.

Вирок ВАКС може бути оскаржений впродовж 30 днів в суді апеляційної інстанції.

Справа Андрія Одарченка

Нагадаємо, 18 вересня 2024 року народний депутат не з’явився у судове засідання. Про причини неявки Одарченко не повідомив ні суд, ні прокурора. Захисники обвинуваченого також не змогли повідомити суду про місце перебування їхнього підзахисного та наголосили на відсутності зв’язку з ним.

Наступного дня ВАКС задовольнив клопотання прокурора САП та оголосив нардепа у державний та міжнародний розшук указаного народного депутата.

Після оголошення у розшук суд постановив ухвалу про здійснення спеціального судового провадження. Незважаючи на те, що надалі судовий розгляд мав здійснюватись за відсутності обвинуваченого (in absentia), останньому було надано можливість брати участь у судових засіданнях в режимі відеоконференції, надавати показання та навіть виступити у судових дебатах та з останнім словом.

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