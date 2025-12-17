Стало известно, почему не восстанавливают Херсонскую ТЭЦ после атак РФ

Херсонская ТЭЦ. Фото: Укринформ

Херсонская ТЭЦ более двух недель не работает после атак РФ, из-за чего значительная часть жителей города остается без теплоснабжения. Восстановительные работы связаны с высокими рисками, поэтому власть должна готовить альтернативные решения для людей.

Об этом сказал нардеп от фракции "Слуга народа" Сергей Козырь в эфире Ранок.LIVE.

Почему пока не восстанавливают Херсонскую ТЭЦ

Нардеп отметил, что Херсонская ТЭЦ уже более двух недель не работает, и около 40 тысяч абонентов остаются без теплоснабжения.

Сергей Козырь отметил, что ликвидация аварии является крайне опасной, поскольку враг контролирует воздушное пространство над регионом. Он отметил, что во время работ погиб сотрудник ТЭЦ.

Кроме того, депутат пояснил, что даже в случае ремонта нет гарантий, что объект не будет поражен повторно.

"Сейчас мы видим, как враг контролирует воздух над Херсонщиной. Уже погиб один сотрудник ТЭЦ. То есть ликвидировать эту аварию сейчас очень опасно и в принципе почти невозможно. Здесь нужны другие меры, которые будут идти параллельно с возможностью ремонтировать этот или другой объект", — отметил Козырь.

Он также обратил внимание на отсутствие четко разработанных механизмов реагирования на такие ситуации и призвал готовить альтернативные решения — от обеспечения людей пунктами обогрева до временного перемещения жителей минимум на 2-3 месяца.

Недавно, 13 декабря, россияне обстреляли Херсон и область — город остался без света.

Напомним, что 4 декабря стало известно, что Херсон остался без теплоснабжения из-за интенсивных атак на ТЭЦ.