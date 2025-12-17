Відео
Головна Новини дня Нардеп пояснив, чому не відновлюють Херсонську ТЕЦ

Нардеп пояснив, чому не відновлюють Херсонську ТЕЦ

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 15:01
Стало відомо, чом не відновлюють Херсонську ТЕЦ після атак РФ
Херсонська ТЕЦ. Фото: Укрінформ

Херсонська ТЕЦ понад два тижні не працює після атак РФ, через що значна частина мешканців міста залишається без теплопостачання. Відновлювальні роботи пов’язані з високими ризиками, тому влада має готувати альтернативні рішення для людей.

Про це сказав нардеп від фракції "Слуга народу" Сергій Козир в ефірі Ранок.LIVE.

Читайте також:

Чому наразі не відновлюють Херсонську ТЕЦ

Нардеп зазначив, що Херсонська ТЕЦ уже понад два тижні не працює, і близько 40 тисяч абонентів залишаються без теплопостачання.

Сергій Козир зауважив, що ліквідація аварії є вкрай небезпечною, оскільки ворог контролює повітряний простір над регіоном. Він наголосив, що під час робіт загинув співробітник ТЕЦ.

Крім того, депутат пояснив, що навіть у разі ремонту немає гарантій, що об’єкт не буде уражений повторно.

"Зараз ми бачимо, як ворог контролює повітря над Херсонщиною. Вже загинув один співробітник ТЕЦ. Тобто ліквідувати цю аварію наразі дуже небезпечно і в принципі майже неможливо. Тут потрібні інші заходи, які будуть йти паралельно з можливістю ремонтувати цей або інший об'єкт", — зазначив Козир.

Він також звернув увагу на відсутність чітко розроблених механізмів реагування на такі ситуації та закликав готувати альтернативні рішення — від забезпечення людей пунктами обігріву до тимчасового переміщення мешканців щонайменше на 2-3 місяці.

Нещодавно, 13 грудня, росіяни обстріляли Херсон та область — місто залишилося без світла.

Нагадаємо, що 4 грудня стало відомо, що Херсон залишився без теплопостачання через інтенсивні атаки на ТЕЦ.

Херсон росіяни обстріли ТЕЦ війна в Україні енергетика атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
