Какая сумма нужна для компенсации жилья беженцам - ответ нардепа

Беженцы. Иллюстративное фото: ООН

Почти 10 миллионов украинцев стали переселенцами, а более 1,3 миллиона семей потеряли жилье. Поэтому 100 миллионов евро на жилье для них чрезвычайно недостаточно.

Об этом заявил народный депутат Руслан Горбенко в эфире Вечір.LIVE.

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Компенсация на жилье для ВПЛ

"По статистике у нас в Украине находится около 4 миллиона ВПЛ, а за рубежом еще 5,6 миллиона украинцев — вместе это 9,6 миллиона", — сказал депутат.

По его словам, примерно 1,3 миллиона человек из них потеряли жилье в результате вооруженной агрессии России или покинули дома, которые находятся в оккупации.

Таким образом, общая потребность ВПЛ это 1,3 миллиона помещений: домов и квартир. В то же время если взять среднюю стоимость недвижимости, то это примерно 100 миллиардов долларов или евро.

"Поэтому много ли 100 млн. Это 0.1% — я думаю, что нет, но если взять за производство государственной политики по обращению с ВПЛ и вообще те программы, которые уже приняты, чтобы они уже начали работать во время военных действий, когда 100% всех налогов идет на сектор безопасности — это хорошая практика", — отметил Горбенко.

По его мнению, если Кабмин покажет результаты, то Банк реконструкции и развития в дальнейшем будет предоставлять Украине такие средства, и, вероятно, их размер будет увеличиваться.

Напомним, в Британии тысячи украинских беженцев рискуют потерять работу и жилье из-за неопределенности относительно их виз.

А в Институте демографии сообщили, что сейчас 4,3 миллиона украинцев находятся под временной защитой в странах Европейского Союза.