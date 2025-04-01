Яка сума треба для компенсації житла біженцям — відповідь нардепа

Біженці. Ілюстративне фото: ООН

Майже 10 мільйонів українців стали переселенцями, а понад 1,3 мільйона родин втратили житло. Тому 100 мільйонів євро на житло для них надзвичайно недостатньо.

Про це заявив народний депутат Руслан Горбенко в ефірі Вечір.LIVE.

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"За статистикою у нас в Україні перебуває близько 4 мільйона ВПО, а за кордоном ще 5,6 мільйонів українців — разом це 9,6 мільйонів", — сказав депутат.

За його словами, приблизно 1,3 мільйона людей з них втратили житло внаслідок збройної агресії Росії або покинули домівки, які перебувають в окупації.

Таким чином загальна потреба ВПО це 1,3 мільйона приміщень: будинків і квартир. Водночас якщо взяти середню вартість нерухомості, то це приблизно 100 мільярдів доларів чи євро.

"Тому чи багато 100 млн? Це 0.1% — я думаю що ні, але якщо взяти за провадження державної політики щодо поводження з ВПО і взагалі ті програми, які вже прийняті, щоб вони вже почали працювати під час воєнних дій, коли 100% всіх податків йде на сектор безпеки — це добра практика", — зазначив Горбенко.

На його думку, якщо Кабмін покаже результати, то Банк реконструкції і розвитку надалі буде надавати Україні такі кошти, та, ймовірно, їхній розмові буде збільшуватися.

Нагадаємо, у Британії тисячі українських біженців ризикують втратити роботу та житло через невизначеність щодо їхніх віз.

А в Інституті демографії повідомили, що наразі 4,3 мільйона українців перебувають під тимчасовим захистом у країнах Європейського Союзу.