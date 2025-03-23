Через новий механізм продовження віз українські біженці у Великій Британії можуть залишитись без роботи та житла

Українські біженці. Фото: УНІАН

Бірмінгемський університет Великої Британії провів дослідження, в якому з'ясувалось, що тисячі українських біженців ризикують втратити роботу та житло у країні через невизначеність щодо їхніх віз. Зараз у Великій Британії налічується приблизно 250 тисяч українців, що рятуються від війни.

Про це пише британське видання The Telegraph.

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Видання повідомляє, що отримана українцями віза діє три роки й тисячам українців довелось подавати документи на продовження візи за новою схемою. Однак розрив між можливістю подати заявку та отриманням рішення спричинив широку невизначеність і збої.

В результаті кожен четвертий з десяти опитаних соціологами університету українців тепер не може довести роботодавцям чи арендодавцям житла, що буде мати законне право залишитись у Великій Британії після березня.

Приблизно 94% респондентів з 1133 опитаних сказали, що вони точно планують подати запит на продовження своїх віз, тоді як у 74% термін дії віз закінчиться вже у липні 2025 року.

Скільки українців мають проблеми через візи

Щобільше, 22% опитаних зізнались, що через невизначеність з візами вже майже втратили роботу, адже роботодавець не продовжив з ними контракт. 26% опитаних тепер мають проблему з арендодавцями, а 24% взагалі тепер не можуть перепідписати контракт на житло.

Інші стали жертвами грабіжницького підвищення орендної плати, один із яких сказав дослідникам: "Агентство використало неминуче закінчення терміну дії візи, знаючи, що ніхто не підпише для мене новий договір оренди, щоб підвищити платіж у три рази більше, ніж торішню суму, і вимагало сплатити все наперед".

Біженці також описали серйозний вплив на своє психічне здоров’я: 43,5% зазнали сильного стресу та тривоги, спричинених невпевненістю щодо майбутнього та тривалим тимчасовим статусом.

"Я перестав спати вночі, впадаю в сильну депресію, а також у мене напади паніки, як тільки я починаю думати, що, можливо, я не зможу продовжити своє перебування тут на 18 місяців, просто тому, що міграційні правила змінюються", — сказав один з опитаних українців.

Після цих висновків дослідницький проєкт рекомендував уряду надати автоматичне продовження на 18 місяців для всіх українців, "щоб уникнути дорогого процесу подання заяв, який завдає значної емоційної та матеріальної шкоди".

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