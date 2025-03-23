Из-за нового механизма продления виз украинские беженцы в Великобритании могут остаться без работы и жилья

Украинские беженцы. Фото: УНИАН

Бирмингемский университет Великобритании провел исследование, в котором выяснилось, что тысячи украинских беженцев рискуют потерять работу и жилье в стране из-за неопределенности относительно их виз. Сейчас в Великобритании насчитывается примерно 250 тысяч украинцев, спасающихся от войны.

Об этом пишет британское издание The Telegraph.

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Издание сообщает, что полученная украинцами виза действует три года и тысячам украинцев пришлось подавать документы на продление визы по новой схеме. Однако разрыв между возможностью подать заявку и получением решения вызвал широкую неопределенность и сбои.

В результате каждый четвертый из десяти опрошенных социологами университета украинцев теперь не может доказать работодателям или арендодателям жилья, что будет иметь законное право остаться в Великобритании после марта.

Примерно 94% респондентов из 1133 опрошенных сказали, что они точно планируют подать запрос на продление своих виз, тогда как у 74% срок действия виз закончится уже в июле 2025 года.

Сколько украинцев имеют проблемы из-за виз

Более того, 22% опрошенных признались, что из-за неопределенности с визами уже почти потеряли работу, ведь работодатель не продлил с ними контракт. 26% опрошенных теперь имеют проблему с арендодателями, а 24% вообще теперь не могут переподписать контракт на жилье.

Другие стали жертвами грабительского повышения арендной платы, один из которых сказал исследователям: "Агентство использовало неизбежное окончание срока действия визы, зная, что никто не подпишет для меня новый договор аренды, чтобы повысить платеж в три раза больше, чем прошлогоднюю сумму, и требовало оплатить все наперед".

Беженцы также описали серьезное влияние на свое психическое здоровье: 43,5% испытали сильный стресс и тревогу, вызванные неуверенностью в будущем и длительным временным статусом.

"Я перестал спать ночью, впадаю в сильную депрессию, а также у меня приступы паники, как только я начинаю думать, что, возможно, я не смогу продлить свое пребывание здесь на 18 месяцев, просто потому, что миграционные правила меняются", — сказал один из опрошенных украинцев.

После этих выводов исследовательский проект рекомендовал правительству предоставить автоматическое продление на 18 месяцев для всех украинцев, "чтобы избежать дорогостоящего процесса подачи заявлений, который наносит значительный эмоциональный и материальный ущерб".

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