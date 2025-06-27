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Главная Новости дня Нардеп назвал объемы потери добычи газа в результате атак РФ

Нардеп назвал объемы потери добычи газа в результате атак РФ

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2025 17:48
Нардеп рассказал о потерях добычи газа из-за атак РФ
Газовое месторождение. Фото: "Захиднадрасервис"
Ключові моменти Сколько Украина потеряла добычи газа из-за атак РФ — детали

Народный депутат Украины Сергей Нагорняк рассказал, сколько Украина потеряла добычи газа из-за массированных обстрелов РФ. По его данным, с декабря прошлого года Украина потеряла до 50% добычи газа.

Об этом нардеп сказал в эфире День.LIVE в пятницу, 27 июня.

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Сколько Украина потеряла добычи газа из-за атак РФ — детали

По словам нардепа, после массированных российских атак с декабря 2024 года Украина потеряла до 50% добычи газа.

Сергей Нагорняк отметил, что пострадали и государственные, и частные компании. По его словам, для восстановления требуется время и значительные инвестиции.

"Один из тезисов был озвучен, что собственная газодобыча, несмотря на российские атаки, которые продолжались с декабря 2024 года, активные атаки на газовую инфраструктуру, что этот вопрос под контролем. Но он далеко не под контролем, ведь мы потеряли половину нашей газодобычи. И важно говорить людям правду, чтобы люди понимали, почему мы сейчас импортируем газ.

На самом деле мы потеряли половину и для того, чтобы восстановить добычу газа до того объема, который был до ноября 2024 года, нам нужны большие инвестиции, на это нужно время, материалы, люди, и техническое обеспечение. Потому что мы потеряли не только какие-то скважины или наземное оборудование, — мы потеряли и газоподготовку, газовые перекачивающие станции некоторые", — объяснил депутат.

Кроме того, он добавил, что очень значительные потери понесло предприятие "Укргаздобыча" и ряд частных компаний.

Ранее мы информировали, что Россия нацелилась на украинский газ — Кремль планирует добывать газ в Азовском море.

Также мы сообщали, что Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" одержала победу в арбитражном процессе против российского "Газпрома".

цены на газ Нафтогаз обстрелы добыча война в Украине
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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