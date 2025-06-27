Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрСмакКіноНерухомістьВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Нардеп назвав обсяги втрати видобутку газу внаслідок атак РФ

Нардеп назвав обсяги втрати видобутку газу внаслідок атак РФ

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2025 17:48
Нардеп розповів про втрати видобутку газу через атаки РФ
Газове родовище. Фото: "Західнадрасервіс"
Ключові моменти Скільки Україна втратила видобутку газу через атаки РФ — деталі

Народний депутат України Сергій Нагорняк розповів, скільки Україна втратила видобутку газу через масовані обстріли РФ. За його даними, з грудня минулого року Україна втратила до 50% видобутку газу.

Про це нардеп сказав в ефірі День.LIVE у п'ятницю, 27 червня.

Реклама
Читайте також:

Скільки Україна втратила видобутку газу через атаки РФ — деталі

За словами нардепа, після масованих російських атак з грудня 2024 Україна втратила до 50% видобутку газу.

Сергій Нагорняк зазначив, що постраждали й державні, і приватні компанії. За його словами, для відновлення потрібен час та значні інвестиції.

"Одна із тез була озвучена, що власний газовидобуток попри російські атаки, які тривали з грудня 2024, активні атаки на газову інфраструктуру, що це питання під контролем. Але воно далеко не під контролем, адже ми втратили половину нашого газовидобутку. І важливо говорити людям правду, щоб люди розуміли, чому ми зараз імпортуємо газ.

Насправді ми втратили половину і для того, аби відновити видобуток газу до того обсягу, який був до листопада 2024 року, нам потрібні великі інвестиції, на це потрібен час, матеріали, люди, і технічне забезпечення. Тому що ми втратили не лише якісь свердловини або наземне обладнання, — ми втратили й газопідготовку, газові перекачувальні станції деякі", — пояснив депутат.

Крім того, він додав, що дуже значні втрати зазнало підприємство "Укргазвидобування" і ряд приватних компаній.

Раніше ми інформували, що Росія націлилася на український газ — Кремль планує видобувати газ в Азовському морі.

Також ми повідомляли, що Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" здобула перемогу в арбітражному процесі проти російського "Газпрому".

ціни на газ Нафтогаз обстріли видобуток війна в Україні
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації