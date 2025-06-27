Нардеп розповів про втрати видобутку газу через атаки РФ

Газове родовище. Фото: "Західнадрасервіс"

Народний депутат України Сергій Нагорняк розповів, скільки Україна втратила видобутку газу через масовані обстріли РФ. За його даними, з грудня минулого року Україна втратила до 50% видобутку газу.

Про це нардеп сказав в ефірі День.LIVE у п'ятницю, 27 червня.

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За словами нардепа, після масованих російських атак з грудня 2024 Україна втратила до 50% видобутку газу.

Сергій Нагорняк зазначив, що постраждали й державні, і приватні компанії. За його словами, для відновлення потрібен час та значні інвестиції.

"Одна із тез була озвучена, що власний газовидобуток попри російські атаки, які тривали з грудня 2024, активні атаки на газову інфраструктуру, що це питання під контролем. Але воно далеко не під контролем, адже ми втратили половину нашого газовидобутку. І важливо говорити людям правду, щоб люди розуміли, чому ми зараз імпортуємо газ.

Насправді ми втратили половину і для того, аби відновити видобуток газу до того обсягу, який був до листопада 2024 року, нам потрібні великі інвестиції, на це потрібен час, матеріали, люди, і технічне забезпечення. Тому що ми втратили не лише якісь свердловини або наземне обладнання, — ми втратили й газопідготовку, газові перекачувальні станції деякі", — пояснив депутат.

Крім того, він додав, що дуже значні втрати зазнало підприємство "Укргазвидобування" і ряд приватних компаній.

Раніше ми інформували, що Росія націлилася на український газ — Кремль планує видобувати газ в Азовському морі.

Також ми повідомляли, що Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" здобула перемогу в арбітражному процесі проти російського "Газпрому".