Миротворцы в Украине — в каких областях могут разместить иностранные войска

Нардеп назвал области, где могут быть размещены миротворцы
Миротворческие войска не будут размещены на линии фронта. Их, вероятно, разместят там, где можно ожидать повторного вторжения с территории Беларуси.
Об этом заявил народный депутат Украины Александр Юрченко в эфире Вечір.LIVE во вторник, 4 марта.
В каких областях разместят миротворцев
По словам Юрченко, миротворческие силы могут разместить даже в Волынской области.
"Миротворцы будут находиться не по линии разграничения, потому что, опять же, мы ее не знаем и ее нет, то есть не по линии фронта. А если эти войска будут, то они будут находиться не по линии Полтава-Днепр-Кривой Рог, а по моему мнению, это будет как раз Харьков, Сумы, Чернигов, возможно даже Волынь, где мы можем ожидать повторного вторжения с территории Беларуси", — сказал он.
Народный депутат добавил, что это даст Украине возможность провести ротацию тех, кто сейчас защищает границы.
Ранее мы писали, что Украина не получала от партнеров официальных предложений о введении миротворческих контингентов. В то же время Румыния заявила, что может стать местом транзита миротворческих войск.
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