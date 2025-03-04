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Нардеп назвал области, где могут быть размещены миротворцы

4 марта 2025 21:49
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Миротворцы в Украине — в каких областях могут разместить иностранные войска
Британские военные. Иллюстративное фото: twitter.com/DefenceHQ
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Миротворческие войска не будут размещены на линии фронта. Их, вероятно, разместят там, где можно ожидать повторного вторжения с территории Беларуси.

Об этом заявил народный депутат Украины Александр Юрченко в эфире Вечір.LIVE во вторник, 4 марта.

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По словам Юрченко, миротворческие силы могут разместить даже в Волынской области.

"Миротворцы будут находиться не по линии разграничения, потому что, опять же, мы ее не знаем и ее нет, то есть не по линии фронта. А если эти войска будут, то они будут находиться не по линии Полтава-Днепр-Кривой Рог, а по моему мнению, это будет как раз Харьков, Сумы, Чернигов, возможно даже Волынь, где мы можем ожидать повторного вторжения с территории Беларуси", — сказал он.

Народный депутат добавил, что это даст Украине возможность провести ротацию тех, кто сейчас защищает границы.

Ранее мы писали, что Украина не получала от партнеров официальных предложений о введении миротворческих контингентов. В то же время Румыния заявила, что может стать местом транзита миротворческих войск.

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