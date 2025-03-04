Миротворці в Україні — у яких областях можуть розмістити іноземні війська

Британські військові. Ілюстративне фото: twitter.com/DefenceHQ

Миротворчі війська не будуть розміщені на лінії фронту. Їх, ймовірно, розташують там, де можна очікувати повторного вторгнення з території Білорусі.

Про це заявив народний депутат України Олександр Юрченко в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 4 березня.

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За словами Юрченка, миротворчі сили можуть розмістити навіть у Волинській області.

"Миротворці будуть знаходитися не по лінії розмежування, бо, знову ж таки, ми її не знаємо і її немає, тобто не по лінії фронту. А якщо ці війська будуть, то вони будуть знаходитися не по лінії Полтава-Дніпро-Кривий Ріг, а на мою думку, це буде якраз Харків, Суми, Чернігів, можливо навіть Волинь, де ми можемо очікувати повторного вторгнення з території Білорусі", — сказав він.

Народний депутат додав, що це дасть Україні можливість провести ротацію тих, хто зараз захищає кордони.

Раніше ми писали, що Україна не отримувала від партнерів офіційних пропозицій щодо введення миротворчих контингентів. Водночас Румунія заявила, що може стати місцем транзиту миротворчих військ.