Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Нардеп назвав області, де можуть бути розміщені миротворці arrow

Нардеп назвав області, де можуть бути розміщені миротворці

4 березня 2025 21:49
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Миротворці в Україні — у яких областях можуть розмістити іноземні війська
Британські військові. Ілюстративне фото: twitter.com/DefenceHQ
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Миротворчі війська не будуть розміщені на лінії фронту. Їх, ймовірно, розташують там, де можна очікувати повторного вторгнення з території Білорусі.

Про це заявив народний депутат України Олександр Юрченко в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 4 березня.

Читайте також:

У яких областях розмістять миротворців

За словами Юрченка, миротворчі сили можуть розмістити навіть у Волинській області.

"Миротворці будуть знаходитися не по лінії розмежування, бо, знову ж таки, ми її не знаємо і її немає, тобто не по лінії фронту. А якщо ці війська будуть, то вони будуть знаходитися не по лінії Полтава-Дніпро-Кривий Ріг, а на мою думку, це буде якраз Харків, Суми, Чернігів, можливо навіть Волинь, де ми можемо очікувати повторного вторгнення з території Білорусі", — сказав він.

Народний депутат додав, що це дасть Україні можливість провести ротацію тих, хто зараз захищає кордони.

Раніше ми писали, що Україна не отримувала від партнерів офіційних пропозицій щодо введення миротворчих контингентів. Водночас Румунія заявила, що може стати місцем транзиту миротворчих військ.

Олександр Юрченко військові війна в Україні Волинь миротворці
Реклама
Реклама
Реклама