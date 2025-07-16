Более 60% украинцев, которые сейчас за границей, вероятно, не вернутся в Украину, — нардеп

Женщина держит ребенка на руках. Фото: УНИАН

Более 60% украинцев, которые сейчас находятся за границей, вероятно, не вернутся в Украину после завершения войны. Государство почти не уделяло внимания гражданам, которые выехали с начала полномасштабного вторжения.

Об этом заявил народный депутат Руслан Горбенко в эфире Вечір.LIVE.

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Большинство украинцев не вернется

По словам Горбенко, государство почти не уделяло внимания гражданам, которые выехали с начала полномасштабного вторжения, и сейчас необходимо сосредоточиться на сохранении связи с диаспорой, оказании социальной поддержки и формировании условий для добровольного возвращения.

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"За последние три года вопросами людей, которые выехали за границу, никто не занимался. Но это очень важная миссия — сохранить идентичность, создать условия для возвращения. К сожалению, более 60% скорее всего не вернутся", — отметил нардеп.

Он подчеркнул, что правительство должно изменить подход и перейти от реактивного к превентивному решению проблем, чтобы не потерять значительную часть нации.

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Напомним, Совет Европейского Союза принял решение о продлении действия временной защиты для украинских беженцев.

Также мы писали, что в Германии введут более жесткие требования для беженцев, претендующих на получение социальной помощи по безработице.