Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Нардеп назвав, який відсоток біженців не повернеться в Україну

Нардеп назвав, який відсоток біженців не повернеться в Україну

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2025 10:07
Понад 60% українців, які зараз за кордоном, ймовірно, не повернуться до України, — нардеп
Жінка тримає дитину на руках. Фото: УНІАН

Понад 60% українців, які нині перебувають за кордоном, ймовірно, не повернуться в Україну після завершення війни. Держава майже не приділяла уваги громадянам, які виїхали з початку повномасштабного вторгнення.

Про це заявив народний депутат Руслан Горбенко в ефірі Вечір.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Більшість українців не повернеться

За словами Горбенка, держава майже не приділяла уваги громадянам, які виїхали з початку повномасштабного вторгнення, і зараз необхідно зосередитися на збереженні зв’язку з діаспорою, наданні соціальної підтримки та формуванні умов для добровільного повернення.

"За останні три роки питаннями людей, які виїхали за кордон, ніхто не займався. Але це дуже важлива місія – зберегти ідентичність, створити умови для повернення. На жаль, понад 60% скоріше за все не повернуться", – зазначив нардеп.

Він наголосив, що уряд має змінити підхід і перейти від реактивного до превентивного вирішення проблем, щоб не втратити значну частину нації.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про продовження дії тимчасового захисту для українських біженців.

Також ми писали, що у Німеччині запровадять більш жорсткі вимоги для біженців, які претендують на отримання соціальної допомоги з безробіття.

українці Україна нардепи біженці війна в Україні
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації