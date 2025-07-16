Понад 60% українців, які зараз за кордоном, ймовірно, не повернуться до України, — нардеп

Жінка тримає дитину на руках. Фото: УНІАН

Понад 60% українців, які нині перебувають за кордоном, ймовірно, не повернуться в Україну після завершення війни. Держава майже не приділяла уваги громадянам, які виїхали з початку повномасштабного вторгнення.

Про це заявив народний депутат Руслан Горбенко в ефірі Вечір.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Більшість українців не повернеться

За словами Горбенка, держава майже не приділяла уваги громадянам, які виїхали з початку повномасштабного вторгнення, і зараз необхідно зосередитися на збереженні зв’язку з діаспорою, наданні соціальної підтримки та формуванні умов для добровільного повернення.

"За останні три роки питаннями людей, які виїхали за кордон, ніхто не займався. Але це дуже важлива місія – зберегти ідентичність, створити умови для повернення. На жаль, понад 60% скоріше за все не повернуться", – зазначив нардеп.

Він наголосив, що уряд має змінити підхід і перейти від реактивного до превентивного вирішення проблем, щоб не втратити значну частину нації.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про продовження дії тимчасового захисту для українських біженців.

Також ми писали, що у Німеччині запровадять більш жорсткі вимоги для біженців, які претендують на отримання соціальної допомоги з безробіття.