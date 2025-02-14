Виктор Бондарь не внес назначенный залог — суд избрал наказание

Виктор Бондарь. Фото: Цензор.нет

Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения действующему народному депутату Виктору Бондарю. Специализированная антикоррупционная прокуратура называет его одним из организаторов завладения более 140 миллионами гривен при закупке кабелей АО "Укрзализныця".

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в пятницу, 14 февраля.

Читайте также:

Бондарю избрали меру пресечения

По данным САП, подозреваемый не внес 100 млн грн залога, который ранее определил суд. В связи с этим обвинение обратилось в суд с ходатайством об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей с альтернативой внесения залога.

Суд частично удовлетворил ходатайство и применил к Бондарю меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения 100 млн грн залога.

Во исполнение решения суда подозреваемого взяли под стражу в зале суда.

Ранее мы писали, что правоохранители сообщили о подозрении народному депутату Украины, который, по версии следствия, является соорганизатором схемы по завладению средствами "Укрзализныци" при закупке кабельной продукции.

Напоминаем, по подозрению в присвоении более шести миллионов гривен задержан чиновник коммунальной организации "Киевмедспецтранс" и четыре его сообщника.