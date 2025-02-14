Віктор Бондарь не вніс призначену заставу — суд обрав покарання

Нардеп Бондарь не вніс призначену заставу — суд обрав покарання
Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід чинному народному депутату Віктору Бондарю. Спеціалізована антикорупційна прокуратура називає його одним з організаторів заволодіння понад 140 мільйонами гривень при закупівлі кабелів АТ "Укрзалізниця".
Про це повідомляє пресслужба прокуратури у п'ятницю, 14 лютого.
Бондарю обрали запобіжний Захід
За даними САП, підозрюваний не вніс 100 млн грн застави, яку раніше визначив суд. Через це обвинувачення звернулося до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою з альтернативою внесення застави.
Суд частково задовольнив клопотання та застосував до Бондаря запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення 100 млн грн застави.
На виконання рішення суду підозрюваного взяли під варту в залі суду.
Раніше ми писали, що правоохоронці повідомили про підозру народному депутату України, який, за версією слідства, є співорганізатором схеми із заволодіння коштами "Укрзалізниці" під час закупівлі кабельної продукції.
Нагадуємо, за підозрою у привласненні понад шести мільйонів гривень затримано посадовця комунальної організації "Київмедспецтранс" і чотирьох його спільників.
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