Нардеп Безгин подарил квартиру тетке-россияне в Крыму — что ему угрожает

Народный депутат от "Слуги народа" Виталий Безгин. Фото: sluga-narodu.com

В 2020 году народный депутат от "Слуги народа" Виталий Безгин сделал подарок своей тете, которая является фигуранткой в "Миротворце". Он переписал на нее свою долю квартиры в Евпатории.

Об этом сообщает "Стопкор".

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После огласки в СМИ в 2023 году на депутата завели дело.

Ранее журналисты разыскали информацию о его тете — Галине Герасимовой. Она получила российский паспорт и представляла партию "Единая Россия" в так называемой крымской Госдуме. Безгин подарил ей часть квартиры во временно оккупированной Евпатории, Крым.

После соответствующего решения суда ГБР начало расследование по факту "дарения" нардепом в 2020 году квартиры на полуострове депутату от партии "Единая Россия". Уже тогда она была внесена в "Миротворец".

Дело было открыто в ноябре по ч. 2 ст. 110 УК Украины — посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины полностью представителем власти. Санкция этой статьи предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы.

Напомним, нардеп Александр Дубинский, подозреваемый в госизмене, согласился сотрудничать с российскими спецслужбами сразу, как попал в Верховную Раду. Вместе с ним фигурирует и экс-прокурор Константин Кулик.

Также мы писали, что народный депутат Александр Дубинский подвергся нападению в СИЗО. По словам Дубинского, на него напали неизвестные.

Добавим, 27 декабря Печерский суд Киева оставил народного депутата Александра Дубинского под стражей. Это решение нельзя обжаловать.