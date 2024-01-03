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Нардеп Безгін подарував квартиру тітці-росіянці у Криму — що йому загрожує

3 січня 2024 23:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Нардеп Безгін подарував квартиру тітці-росіянці у Криму — що йому загрожує
Народний депутат від "Слуги народу" Віталій Безгін. Фото: sluga-narodu.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У 2020 році народний депутат від "Слуги народу" Віталій Безгін зробив подарунок своїй тітці, яка є фігуранткою в "Миротворці". Він переписав на неї власну частку квартири в Євпаторії.

Про це повідомляє "Стопкор".

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Нардеп подарував квартиру росіянці

Після розголосу у ЗМІ в 2023 році на депутата відкрили справу.

Раніше журналісти розшукали інформацію про його тітку — Галину Герасимову. Вона отримала російський паспорт та представляла партію "Єдина Росія" у так званій кримській Держдумі. Безгін подарував їй частку квартири в тимчасово окупованій Євпаторії, Крим.

Після відповідного рішення суду ДБР розпочало  розслідування за фактом "даріння" нардепом у 2020 році квартири на півострові депутатці від партії "Єдина Росія". Вже тоді вона була внесена до "Миротворця".

Справа була відкрита у листопаді за ч. 2 ст. 110 КК України — посягання на територіальну цілісність і недоторканність України повністю представником влади. Санкція цієї статті передбачає від п’яти до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, нардеп Олександр Дубінський, якого підозрюють в держзраді, погодився співпрацювати з російськими спецслужбами відразу, як потрапив до Верховної Ради. Разом з ним фігурує й експрокурор Костянтин Кулик. 

Також ми писали, що  народний депутат Олександр Дубінський зазнав нападу у СІЗО. За словами Дубінського, на нього напали невідомі.

Додамо, 27 грудня Печерський суд Києва залишив народного депутата Олександра Дубінського під вартою. Це рішення не можна оскаржити.

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