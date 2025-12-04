Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Нападение на 85-летнюю женщину — как суд наказал виновную

Нападение на 85-летнюю женщину — как суд наказал виновную

Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 00:33
На Полтавщине женщина совершила нападение на 85-летнюю бабушку — что решил суд
Женщина закрывает лицо руками. Фото иллюстративное: freepik.com

Жительница Кременчугского района совершила разбойное нападение на пожилую женщину. Ей уже избрали наказание.

Об этом 28 ноября сообщили в Полтавской областной прокуратуре.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

В сентябре текущего года фигурантка, которой были нужны деньги, приехала к знакомому в одно из сел Полтавского района. Злоумышленница штакетиной разбила окно в доме 85-летней местной жительницы, проникла в помещение и ударила хозяйку дома кулаком в лицо. Когда потерпевшая потеряла сознание, нарушительница забрала у нее полторы тысячи гривен и мобильный телефон.

Решение суда

Подсудимую признали виновной. За разбой и проникновение в жилье в условиях военного положения (ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины, — Ред.) она проведет в тюрьме восемь лет. Кроме того, у осужденной конфискуют имущество. Пока решение суда не вступит в законную силу, она будет находиться под стражей.

Напомним, одесситка с помощью искусственного интеллекта выиграла судебное дело. ChatGPT подсказал ей, как составить исковое заявление.

Также мы сообщали, что в Днепре медработница и ее сын обещали за десять тысяч долларов обеспечить военнообязанного заключением о непригодности к службе. Их будут судить.

суд нападение пенсионеры избиение судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации