На Полтавщине женщина совершила нападение на 85-летнюю бабушку — что решил суд

Женщина закрывает лицо руками. Фото иллюстративное: freepik.com

Жительница Кременчугского района совершила разбойное нападение на пожилую женщину. Ей уже избрали наказание.

Об этом 28 ноября сообщили в Полтавской областной прокуратуре.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

В сентябре текущего года фигурантка, которой были нужны деньги, приехала к знакомому в одно из сел Полтавского района. Злоумышленница штакетиной разбила окно в доме 85-летней местной жительницы, проникла в помещение и ударила хозяйку дома кулаком в лицо. Когда потерпевшая потеряла сознание, нарушительница забрала у нее полторы тысячи гривен и мобильный телефон.

Решение суда

Подсудимую признали виновной. За разбой и проникновение в жилье в условиях военного положения (ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины, — Ред.) она проведет в тюрьме восемь лет. Кроме того, у осужденной конфискуют имущество. Пока решение суда не вступит в законную силу, она будет находиться под стражей.

Напомним, одесситка с помощью искусственного интеллекта выиграла судебное дело. ChatGPT подсказал ей, как составить исковое заявление.

Также мы сообщали, что в Днепре медработница и ее сын обещали за десять тысяч долларов обеспечить военнообязанного заключением о непригодности к службе. Их будут судить.