Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Напад на 85-річну жінку — як суд покарав винну

Напад на 85-річну жінку — як суд покарав винну

Ua ru
Дата публікації: 4 грудня 2025 00:33
На Полтавщині жінка скоїла напад на 85-річну бабусю — що вирішив суд
Жінка закриває обличчя руками. Фото ілюстративне: freepik.com

Жителька Кременчуцького району скоїла розбійний напад на літню жінку. Їй уже обрали покарання.

Про це 28 листопада повідомили в Полтавській обласній прокуратурі.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

У вересні поточного року фігурантка, якій були потрібні гроші, приїхала до знайомого в одне із сіл Полтавського району. Зловмисниця штахетиною розбила вікно в будинку 85-річної місцевої жительки, проникла у приміщення та вдарила господарку оселі кулаком в обличчя. Коли потерпіла знепритомніла, порушниця забрала в неї півтори тисячі гривень і мобільний телефон.

Рішення суду 

Підсудну визнали винною. За розбій і проникнення в житло в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України) вона проведе у в'язниці вісім років. Крім того, у засудженої конфіскують майно. Доки рішення суду не набуде законної сили, вона перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, одеситка за допомогою штучного інтелекту виграла судову справу. ChatGPT підказав їй, як скласти позовну заяву.

Також ми повідомляли, що у Дніпрі медпрацівниця та її син обіцяли за десять тисяч доларів забезпечити військовозобов'язаного висновком про непридатність до служби. Їх судитимуть.

суд напад пенсіонери побиття судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації