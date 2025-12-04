На Полтавщині жінка скоїла напад на 85-річну бабусю — що вирішив суд

Жінка закриває обличчя руками. Фото ілюстративне: freepik.com

Жителька Кременчуцького району скоїла розбійний напад на літню жінку. Їй уже обрали покарання.

Про це 28 листопада повідомили в Полтавській обласній прокуратурі.

Деталі справи

У вересні поточного року фігурантка, якій були потрібні гроші, приїхала до знайомого в одне із сіл Полтавського району. Зловмисниця штахетиною розбила вікно в будинку 85-річної місцевої жительки, проникла у приміщення та вдарила господарку оселі кулаком в обличчя. Коли потерпіла знепритомніла, порушниця забрала в неї півтори тисячі гривень і мобільний телефон.

Рішення суду

Підсудну визнали винною. За розбій і проникнення в житло в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України) вона проведе у в'язниці вісім років. Крім того, у засудженої конфіскують майно. Доки рішення суду не набуде законної сили, вона перебуватиме під вартою.

