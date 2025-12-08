Видео
Главная Новости дня Налоги на товары в Украине — что прогнозирует экономист

Налоги на товары в Украине — что прогнозирует экономист

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 20:00
Фурса объяснил, подорожают ли товары в Украине после изменений в НДС
Магазин техники. Фото иллюстративное: Pexels

Экономист и финансист Сергей Фурса высказался о масштабной контрабанде товаров в Украине, в частности смартфонов Apple. Впоследствии их пытаются легально продать без уплаты налогов. Он объяснил, что может измениться.

Об этом Сергей Фурса рассказал в интервью Новини.LIVE.

Читайте также:

Налоги на товары в Украине

Фурса отметил, что продажа товаров без НДС происходит из-за того, что существует механизм внутреннего офшора. Правительство согласилось, что необходимо прикрыть эту "дыру".

По словам экономиста, после этого решения ценники не вырастут на 20%, поскольку есть те, кто продает без НДС, а есть те, кто продает с. Однако очень часто цена одинакова.

"На iPhone может вырасти цена, потому что все продают без НДС. Но я думаю, что украинцы, которые покупают себе новые iPhone, могут себе позволить заплатить НДС...Ну если так, если ты готов каждый год покупать себе новый айфон, то плати НДС", — отметил Фурса.

В то же время он считает, что на большинство товаров, которые есть в розничных сетях, не будет роста цены на 20%.

"Там параллельно существует и контрабанда, и не контрабанда. Не будет возможности поднять цены на 20%", — добавил экономист.

Напомним, эксперт по геоэкономике Олег Саркиц заявил, что введение НДС для ФЛП может спровоцировать рост теневой экономики.

Ранее глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев заявил, что теневой импорт и нелегальные торговцы получают выгоду от неравных условий налогообложения.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
