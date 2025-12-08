Відео
Головна Новини дня Податки на товари в Україні — що прогнозує економіст

Податки на товари в Україні — що прогнозує економіст

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 20:00
Фурса пояснив, чи подорожчають товари в Україні після змін у ПДВ
Магазин техніки. Фото ілюстративне: Pexels

Економіст і фінансист Сергій Фурса висловився про масштабну контрабанду товарів в Україні, зокрема смартфонів Apple. Згодом їх намагаються легально продати без сплати податків. Він пояснив, що може змінитися.

Про це Сергій Фурса розповів в інтервʼю Новини.LIVE.

Читайте також:

Податки на товари в Україні 

Фурса зауважив, що продаж товарів без ПДВ відбувається через те, що існує механізм внутрішнього офшору. Уряд погодився, що необхідно прикрити цю "діру". 

За словами економіста, після цього рішення цінники не зростуть на 20%, оскільки є ті, хто продає без ПДВ, а є ті, хто продає з. Однак дуже часто ціна однакова.

"На iPhone може зрости ціна, бо всі продають без ПДВ. Але я думаю, що українці, які купують собі нові iPhone, можуть собі дозволити заплатити ПДВ...Ну якщо так, якщо ти готовий кожен рік купувати собі новий айфон, то плати ПДВ", — зазначив Фурса.

Водночас він вважає, що на більшість товарів, які є в роздрібних мережах, не буде зростання ціни на 20%.

"Там паралельно існує і контрабанда, і не контрабанда. Не буде можливості підняти ціни на 20%", — додав економіст.

Нагадаємо, експерт з геоекономіки Олег Саркіц заявив, що запровадження ПДВ для ФОПів може спровокувати зростання тіньової економіки.

Раніше голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев заявив, що тіньовий імпорт і нелегальні торговці отримують вигоду від нерівних умов оподаткування.

контрабанда податки Україна економіка ціни ПДВ
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
