Лучшие и худшие авиакомпании 2024 года по версии AirHelp

Лучшие и худшие авиакомпании в этом году — рейтинг
Стало известно, какие авиакомпании признали лучшими и худшими в 2024 году. Первой оказалась компания Бельгии Brussels Airlines, а последней — национальный перевозчик Туниса Tunisair.
Об этом сообщает сервис AirHelp.
Авиакомпании мира
Сервис оценил услуги 109 авиакомпаний по всему миру. Рейтинг основан на качестве обслуживания клиентов, включая скорость реагирования на жалобы, выплату компенсаций и уровень удовлетворенности пассажиров.
Лидер рейтинга набрал 8,12 балла из 10 возможных, тогда как авиакомпания, оказавшаяся на последнем месте, получила лишь 3,63 балла.
Лучшие авиакомпании:
- Brussels Airlines (Бельгия);
- Qatar Airways (Катар);
- United Airlines (США);
- American Airlines (США);
- Play (Исландия);
- Austrian Airlines (Австрия);
- LOT Polish Airlines (Польша);
- Air Arabia (ОАЭ);
- Widerøe (Норвегия);
- Air Serbia (Сербия).
Рейтинг худших:
- Tunisair (Тунис);
- Buzz (Польша);
- Nouvelair (Тунис);
- Bulgaria Air (Болгария);
- El Al Israel Airlines (Израиль);
- Pegasus Airlines (Турция);
- IndiGo (Индия);
- TAROM (Румыния);
- Air Mauritius (Маврикий);
- SKY express (Греция).
А европейские лоукостеры Wizz Air и Ryanair оказались на 53 и 54 местах.
Напомним, украинская авиакомпания SkyUp планирует возобновить полеты гражданской авиации. Рейсы будут осуществляться из столицы Молдовы — Кишинева.
Также 30 ноября над Украиной заметили два российских самолета. Речь идет о Airbus A320 и Boeing 738.
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