Лучшие и худшие авиакомпании 2024 года по версии AirHelp

Самолет в небе. Фото: Pexels

Стало известно, какие авиакомпании признали лучшими и худшими в 2024 году. Первой оказалась компания Бельгии Brussels Airlines, а последней — национальный перевозчик Туниса Tunisair.

Об этом сообщает сервис AirHelp.

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Сервис оценил услуги 109 авиакомпаний по всему миру. Рейтинг основан на качестве обслуживания клиентов, включая скорость реагирования на жалобы, выплату компенсаций и уровень удовлетворенности пассажиров.

Лидер рейтинга набрал 8,12 балла из 10 возможных, тогда как авиакомпания, оказавшаяся на последнем месте, получила лишь 3,63 балла.

Лучшие авиакомпании:

Brussels Airlines (Бельгия); Qatar Airways (Катар); United Airlines (США); American Airlines (США); Play (Исландия); Austrian Airlines (Австрия); LOT Polish Airlines (Польша); Air Arabia (ОАЭ); Widerøe (Норвегия); Air Serbia (Сербия).

Рейтинг худших:

Tunisair (Тунис); Buzz (Польша); Nouvelair (Тунис); Bulgaria Air (Болгария); El Al Israel Airlines (Израиль); Pegasus Airlines (Турция); IndiGo (Индия); TAROM (Румыния); Air Mauritius (Маврикий); SKY express (Греция).

А европейские лоукостеры Wizz Air и Ryanair оказались на 53 и 54 местах.

Напомним, украинская авиакомпания SkyUp планирует возобновить полеты гражданской авиации. Рейсы будут осуществляться из столицы Молдовы — Кишинева.

Также 30 ноября над Украиной заметили два российских самолета. Речь идет о Airbus A320 и Boeing 738.