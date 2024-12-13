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Лучшие и худшие авиакомпании в этом году — рейтинг

13 декабря 2024 12:44
Аркадий Пастула - Редактор
Лучшие и худшие авиакомпании 2024 года по версии AirHelp
Самолет в небе. Фото: Pexels
Аркадий Пастула - Редактор

Стало известно, какие авиакомпании признали лучшими и худшими в 2024 году. Первой оказалась компания Бельгии Brussels Airlines, а последней — национальный перевозчик Туниса Tunisair.

Об этом сообщает сервис AirHelp.

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Сервис оценил услуги 109 авиакомпаний по всему миру. Рейтинг основан на качестве обслуживания клиентов, включая скорость реагирования на жалобы, выплату компенсаций и уровень удовлетворенности пассажиров.

Лидер рейтинга набрал 8,12 балла из 10 возможных, тогда как авиакомпания, оказавшаяся на последнем месте, получила лишь 3,63 балла.

Лучшие авиакомпании:

  1. Brussels Airlines (Бельгия);
  2. Qatar Airways (Катар);
  3. United Airlines (США);
  4. American Airlines (США);
  5. Play (Исландия);
  6. Austrian Airlines (Австрия);
  7. LOT Polish Airlines (Польша);
  8. Air Arabia (ОАЭ);
  9. Widerøe (Норвегия);
  10. Air Serbia (Сербия).

Рейтинг худших:

  1. Tunisair (Тунис);
  2. Buzz (Польша);
  3. Nouvelair (Тунис);
  4. Bulgaria Air (Болгария);
  5. El Al Israel Airlines (Израиль);
  6. Pegasus Airlines (Турция);
  7. IndiGo (Индия);
  8. TAROM (Румыния);
  9. Air Mauritius (Маврикий);
  10. SKY express (Греция).

А европейские лоукостеры Wizz Air и Ryanair оказались на 53 и 54 местах.

Напомним, украинская авиакомпания SkyUp планирует возобновить полеты гражданской авиации. Рейсы будут осуществляться из столицы Молдовы — Кишинева.

Также 30 ноября над Украиной заметили два российских самолета. Речь идет о Airbus A320 и Boeing 738.

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