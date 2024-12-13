Найкращі та найгірші авіакомпанії 2024 року за версією AirHelp

Найкращі та найгірші авіакомпанії цього року — рейтинг
Стало відомо, які авіакомпанії визнали найкращими та найгіршими у 2024 році. Першою опинилася компанія Бельгії Brussels Airlines, а останньою — національний перевізник Туніса Tunisair.
Про це повідомляє сервіс AirHelp.
Авіакомпанії світу
Сервіс оцінив послуги 109 авіакомпаній з усього світу. Рейтинг базується на якості обслуговування клієнтів, включаючи швидкість реагування на скарги, виплату компенсацій і рівень задоволеності пасажирів.
Лідер рейтингу набрав 8,12 бала з 10 можливих, тоді як авіакомпанія, що опинилася на останньому місці, отримала лише 3,63 бала.
Найкращі авіакомпанії:
- Brussels Airlines (Бельгія);
- Qatar Airways (Катар);
- United Airlines (США);
- American Airlines (США);
- Play (Ісландія);
- Austrian Airlines (Австрія);
- LOT Polish Airlines (Польща);
- Air Arabia (ОАЕ);
- Widerøe (Норвегія);
- Air Serbia (Сербія).
Рейтинг найгірших:
- Tunisair (Туніс);
- Buzz (Польща);
- Nouvelair (Туніс);
- Bulgaria Air (Болгарія);
- El Al Israel Airlines (Ізраїль);
- Pegasus Airlines (Туреччина);
- IndiGo (Індія);
- TAROM (Румунія);
- Air Mauritius (Маврикій);
- SKY express (Греція).
А європейські лоукостери Wizz Air та Ryanair опинилися на 53 та 54 місцях.
Нагадаємо, українська авіакомпанія SkyUp планує відновити польоти цивільної авіації. Рейси здійснюватимуться зі столиці Молдови — Кишинева.
Також 30 листопада над Україною помітили два російські літаки. Йдеться про Airbus A320 та Boeing 738.
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