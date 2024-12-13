Найкращі та найгірші авіакомпанії 2024 року за версією AirHelp

Літак в небі. Фото: Pexels

Стало відомо, які авіакомпанії визнали найкращими та найгіршими у 2024 році. Першою опинилася компанія Бельгії Brussels Airlines, а останньою — національний перевізник Туніса Tunisair.

Про це повідомляє сервіс AirHelp.

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Сервіс оцінив послуги 109 авіакомпаній з усього світу. Рейтинг базується на якості обслуговування клієнтів, включаючи швидкість реагування на скарги, виплату компенсацій і рівень задоволеності пасажирів.

Лідер рейтингу набрав 8,12 бала з 10 можливих, тоді як авіакомпанія, що опинилася на останньому місці, отримала лише 3,63 бала.

Найкращі авіакомпанії:

Brussels Airlines (Бельгія); Qatar Airways (Катар); United Airlines (США); American Airlines (США); Play (Ісландія); Austrian Airlines (Австрія); LOT Polish Airlines (Польща); Air Arabia (ОАЕ); Widerøe (Норвегія); Air Serbia (Сербія).

Рейтинг найгірших:

Tunisair (Туніс); Buzz (Польща); Nouvelair (Туніс); Bulgaria Air (Болгарія); El Al Israel Airlines (Ізраїль); Pegasus Airlines (Туреччина); IndiGo (Індія); TAROM (Румунія); Air Mauritius (Маврикій); SKY express (Греція).

А європейські лоукостери Wizz Air та Ryanair опинилися на 53 та 54 місцях.

Нагадаємо, українська авіакомпанія SkyUp планує відновити польоти цивільної авіації. Рейси здійснюватимуться зі столиці Молдови — Кишинева.

Також 30 листопада над Україною помітили два російські літаки. Йдеться про Airbus A320 та Boeing 738.