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Найкращі та найгірші авіакомпанії цього року — рейтинг

13 грудня 2024 12:44
Аркадій Пастула - Редактор
Найкращі та найгірші авіакомпанії 2024 року за версією AirHelp
Літак в небі. Фото: Pexels
Аркадій Пастула - Редактор

Стало відомо, які авіакомпанії визнали найкращими та найгіршими у 2024 році. Першою опинилася компанія Бельгії Brussels Airlines, а останньою — національний перевізник Туніса Tunisair.

Про це повідомляє сервіс AirHelp.

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Сервіс оцінив послуги 109 авіакомпаній з усього світу. Рейтинг базується на якості обслуговування клієнтів, включаючи швидкість реагування на скарги, виплату компенсацій і рівень задоволеності пасажирів. 

Лідер рейтингу набрав 8,12 бала з 10 можливих, тоді як авіакомпанія, що опинилася на останньому місці, отримала лише 3,63 бала.

Найкращі авіакомпанії:

  1. Brussels Airlines (Бельгія);
  2. Qatar Airways (Катар);
  3. United Airlines (США);
  4. American Airlines (США);
  5. Play (Ісландія);
  6. Austrian Airlines (Австрія);
  7. LOT Polish Airlines (Польща);
  8. Air Arabia (ОАЕ);
  9. Widerøe (Норвегія);
  10. Air Serbia (Сербія).

Рейтинг найгірших:

  1. Tunisair (Туніс);
  2. Buzz (Польща);
  3. Nouvelair (Туніс);
  4. Bulgaria Air (Болгарія);
  5. El Al Israel Airlines (Ізраїль);
  6. Pegasus Airlines (Туреччина);
  7. IndiGo (Індія);
  8. TAROM (Румунія);
  9. Air Mauritius (Маврикій);
  10. SKY express (Греція).

А європейські лоукостери Wizz Air та Ryanair опинилися на 53 та 54 місцях.

Нагадаємо, українська авіакомпанія SkyUp планує відновити польоти цивільної авіації. Рейси здійснюватимуться зі столиці Молдови — Кишинева.

Також 30 листопада над Україною помітили два російські літаки. Йдеться про Airbus A320 та Boeing 738.

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