Звездопад Леониды — когда украинцы увидят мощный метеоритный дождь

Самый яркий звездопад осени — украинцы увидят метеоры Леониды
В Украине скоро можно будет наблюдать один из самых известных метеорных потоков — Леониды. Это звездопад, отличающийся яркими и быстрыми метеорами, которые достигают скорости до 70 км/с и могут оставлять длинные светящиеся тропы на небе.
Об этом пишет The Guardian.
Когда можно увидеть Леониды
Леониды активны с 6 по 30 ноября, но пик в этом году прогнозируется в ночь на понедельник, 18 ноября. В лучшее время, после полуночи, можно увидеть до 15 метеоров в час, если небо будет ясным.
Каждые 33 года Леониды создают так называемые "метеорные бури" с тысячами метеоров в час, как это было в 1833, 1866, 1966 и 1999 годах. Следующий шторм прогнозируется на 2032 год.
Эти метеоры образуются из пылевых частиц кометы 55P/Темпеля-Туттля, попадающих в атмосферу Земли, сгорая и создавая невероятное зрелище для наблюдателей.
Для комфортного наблюдения рекомендуется выбрать темное место с минимумом искусственного освещения, одеться тепло, лечь на спину и наслаждаться ночным шоу.
Также мы писали, что украинский военный Антон Петрусь запечатлел в ночном небе движение кометы C/2023 A3 Tsuchinshan – ATLAS. Фотографии были сделаны в Донецкой области.
Ранее NASA опубликовало новое изображение с космического телескопа Хаббл. На нем демонстрируется космическое переплетение двух галактик, они расположены в 390 млн световых лет от Земли.
Читайте Новини.LIVE!