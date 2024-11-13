Зорепад Леоніди — коли українці побачать потужний метеоритний дощ

Метеорні потоки Леоніди. Фото: iStock

В Україні скоро можна буде спостерігати один з найвідоміших метеорних потоків — Леоніди. Це зорепад, що відрізняється яскравими і швидкими метеорами, які досягають швидкості до 70 км/с та можуть залишати довгі сяючі стежки на небі.

Про це пише The Guardian.

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Коли можна побачити Леоніди

Леоніди активні з 6 по 30 листопада, але пік цього року прогнозується у ніч на понеділок, 18 листопада. У найкращий час, після півночі, можна побачити до 15 метеорів на годину, якщо небо буде ясним.

Кожні 33 роки Леоніди створюють так звані "метеорні бурі" з тисячами метеорів на годину, як це було в 1833, 1866, 1966 та 1999 роках. Наступний шторм прогнозують на 2032 рік.

Ці метеори утворюються з пилових частинок комети 55P/Темпеля-Туттля, які потрапляють в атмосферу Землі, згоряючи й створюючи неймовірне видовище для спостерігачів.

Для комфортного спостереження рекомендується обрати темне місце з мінімумом штучного освітлення, одягнутися тепло, лягти на спину і насолоджуватися нічним шоу.

Також ми писали, що український військовий Антон Петрусь зафільмував у нічному небі рух комети C/2023 A3 Tsuchinshan — ATLAS. Світлини були зроблені на Донеччині.

Раніше NASA опублікувало нове зображення з космічного телескопа Габбл. На ньому демонструється космічне переплетення двох галактик, вони розташовані на відстані 390 млн світлових років від Землі.