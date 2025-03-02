Три самолета нарушили воздушное пространство над резиденцией Трампа 1 марта

Над резиденцией Трампа пролетело три самолета, — Daily Mail
В субботу, 1 марта, три самолета нарушили воздушное пространство над Палм-Бич, штат Флорида. Это произошло прямо над местом, где расположена резиденция президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго.
Об этом сообщает Daily Mail.
Над домом Трампа пролетели самолеты
В связи с фиксацией трех гражданских самолетов, которые нарушили воздушное пространство, Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) подняло в воздух истребители F-16.
Во время двух перехватов истребителям пришлось выпустить осветительные ракеты. В то же время, все три гражданских самолета были благополучно выведены из воздушного пространства Палм-Бич.
Как сообщается, инциденты произошли в 11:05, 12:10 и 12:50 по местному. Издание пишет, что неясно, при каких обстоятельствах это случилось, но подобные случаи происходили довольно часто в течение последних нескольких недель.
В частности, 20 февраля было зафиксировано три нарушения воздушного пространства. Еще два произошли 15 февраля, а одно — 17 февраля.
Напомним, что 1 марта в США у самолета 767-3S2F загорелся двигатель от удара птицы. В связи с случившемся он был вынужден совершить посадку.
Также мы писали, что нас Черным морем в этот день вновь активизировалась авиация НАТО. В частности, было зафиксировано полеты самолета Boeing E-3B Sentry, предназначенного для дальнего радиолокационного обнаружения угроз.
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