Три літаки порушили повітряний простір над резиденцією Трампа 1 березня

Пасажирський літак. Ілюстративне фото: Onat Eronat

У суботу, 1 березня, три літаки порушили повітряний простір над Палм-Біч, штат Флорида. Це сталося над місцем, де розташована резиденція президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго.

Про це повідомляє Daily Mail.

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У зв'язку з фіксацією трьох цивільних літаків, які порушили повітряний простір, Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) підняло в повітря винищувачі F-16.

Під час двох перехоплень винищувачам довелося випустити освітлювальні ракети. Водночас усі три цивільні літаки були благополучно виведені з повітряного простору Палм-Біч.

Як повідомляється, інциденти сталися об 11:05, 12:10 і 12:50 за місцевим часом. Видання пише, що незрозуміло, за яких обставин це сталося, але такі випадки траплялися досить часто протягом останніх кількох тижнів.

Зокрема, 20 лютого було зафіксовано три порушення повітряного простору. Ще два сталися 15 лютого, а одне — 17 лютого.

Нагадаємо, що 1 березня у США в літака 767-3S2F загорівся двигун від удару птаха. У зв'язку з тим, що сталося, він був змушений здійснити посадку.

Також ми писали, що над Чорним морем цього дня знову активізувалася авіація НАТО. Зокрема, було зафіксовано польоти літака Boeing E-3B Sentry, призначеного для дальнього радіолокаційного виявлення загроз.