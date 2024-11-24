Неизвестные дроны заметили над авиабазами США в Великобритании

Беспилотник в небе. Фото: АрмияInform

В небе над Великобританией заметили беспилотники. Были ли они вражеские, пока неизвестно. Дроны летали над тремя авиабазами.

Об этом сообщило издание The Guardian в субботу, 23 ноября.

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Как сообщает издание, авиабазы в Саффолке и Норфолке, над которыми летали дроны, используют ВВС США. Отмечается, что пока неясно, следует ли считать беспилотники вражескими.

"В целях защиты оперативной безопасности мы не обсуждаем наши конкретные меры защиты сил, но оставляем за собой право защищать объект", — сообщили в ВВС США.

Как отметил изданию представитель военно-воздушных сил США в Европе, количество беспилотников колебалось и они были разными по размеру и конфигурации. Прокомментировали ситуацию и в Министерстве обороны Великобритании. Отмечается, что к угрозам относятся серьезно и принимают соответствующие меры.

Напомним, командир первой роты батальона беспилотных систем Третьей отдельной штурмовой бригады Александр Петренко назвал отличие российских и украинских дронов. Он отметил, что ВСУ берут качеством, а не количество как армия РФ.

Командир спецподразделения разведки Украины рассказал о тактике использования морских дронов Magura V5. Он отметил, что Украина уже доминирует в Черном море.