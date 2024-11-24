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Над авіабазами США у Британії помітили невідомі дрони — деталі

24 листопада 2024 19:18
Ольга Антоновська - редактор
Невідомі дрони помітили над авіабазами США у Великій Британії
Безпілотник у небі. Фото: АрміяInform
Ольга Антоновська - редактор

У небі над Великою Британією помітили безпілотники. Чи були вони ворожими, наразі невідомо. Дрони літали над трьома авіабазами.

Про це повідомило видання The Guardian у суботу, 23 листопада.

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Як повідомляє видання, авіабази у Саффолку та у Норфолку, над якими літали дрони, використовують ВПС США. Зазначається, що наразі незрозуміло, чи слід вважати безпілотники ворожими.

"Задля захисту оперативної безпеки ми не обговорюємо наші конкретні заходи захисту сил, але залишаємо за собою право захищати об'єкт", — зазначили у ВПС США.

Як зазначив виданню представник військово-повітряних сил США в Європі, кількість безпілотників коливалася і вони були різними за розміром та конфігурацією. Прокоментували ситуацію й у Міністерстві оборони Британії. Зазначається, що до загроз ставляться серйозно та вживають відповідних заходів.

Нагадаємо, командир першої роти батальйону безпілотних систем Третьої окремої штурмової бригади Олександр Петренко назвав відмінність російських та українських дронів. Він зауважив, що ЗСУ беруть якістю, а не кількістю, як армія РФ.

Командир спецпідрозділу розвідки України розповів про тактику використання морських дронів Magura V5. Він зауважив, що Україна вже домінує в Чорному морі.

США безпілотники Європа Велика Британія дрони безпілотник

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