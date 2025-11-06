Видео
Україна
Начальник отделения полиции исчез с деньгами — какую сумму украл

Начальник отделения полиции исчез с деньгами — какую сумму украл

Ua ru
Дата публикации 6 ноября 2025 16:12
обновлено: 16:49
В Киеве пропал начальник управления полиции Юрий Рыбянский — какую сумму он украл
Полицейский. Иллюстративное фото: Нацполиция

Начальник отделения Дарницкого управления полиции в Киеве Юрий Рыбянский исчез с арестованными средствами. Правоохранитель, вероятно, украл около 16 миллионов гривен.

Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" сообщила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в четверг, 6 ноября.

Начальник полиции исчез с 16 млн гривен

Как стало известно, правоохранитель исчез с рабочего места вместе с деньгами, за хранение которых был ответственен.

По предварительным данным, сумма похищенного превышает 16 миллионов гривен, большинство из которых была в долларах США. Точную сумму установят в ходе досудебного расследования.

"Человек исчез с рабочего места с суммой, за которую был ответственен. Точная сумма будет еще устанавливаться в ходе досудебного расследования, но ориентировочно речь идет о более 16 млн гривен, преимущественно в долларах", — сообщила Сапьян.

Напомним, утром 6 ноября стало известно, что полиция Киева разыскивает правоохранителя Юрия Рыбянского, начальника отделения Дарницкого управления полиции. Правоохранитель не явился на службу и не выходил на связь.

Во время проверки Департамент внутренней безопасности установил, что исчезли арестованные средства, доступ к которым имел Рыбянский.

Впоследствии стало известно, что пропавшего милиционера задержали в Ровенской области. Сейчас продолжаются неотложные следственные действия.

Киев кража деньги расследование Нацполиция
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
