У Києві зник начальник управління поліції Юрій Рибянський — яку суму він вкрав

Начальник відділення Дарницького управління поліції у Києві Юрій Рибянський зник із заарештованими коштами. Правоохоронець ймовірно вкрав близько 16 мільйонів гривень.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян у четвер, 6 листопада.

Начальник поліції зник із 16 млн гривень

Як стало відомо, правоохоронець зник із робочого місця разом із грошима, за зберігання яких був відповідальний.

За попередніми даними, сума викраденого перевищує 16 мільйонів гривень, більшість із яких була у доларах США. Точну суму встановлять у ході досудового розслідування.

"Людина зникла з робочого місця з сумою, за яку була відповідальна. Точна сума буде ще встановлюватися в ході досудового розслідування, але орієнтовно мова йде про понад 16 млн гривень, переважно у доларах", — повідомила Сап'ян.

Нагадаємо, вранці 6 листопада стало відомо, що поліція Києва розшукує правоохоронця Юрія Рибянського, начальника відділення Дарницького управління поліції. Правоохоронець не з'явився на службу та не виходив на зв'язок.

Під час перевірки Департамент внутрішньої безпеки встановив, що зникли арештовані кошти, доступ до яких мав Рибянський.

Згодом стало відомо, що зниклого правоохоронця затримали на Рівненщині. Наразі тривають невідкладні слідчі дії.