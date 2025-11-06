Поліція затримала правоохоронця, який напередодні зник із Києва

Українські поліціянти. Ілюстративне фото: Нацполіція/Facebook

Правоохоронці затримали поліціянта Юрія Рибянського на Рівненщині. Як відомо, напередодні він зник та не виходив на зв'язок.

Про це інформує пресслужба Поліції Києва у четвер, 6 листопада, в Telegram.

Поліція затримала правоохоронця, який напередодні зник

Поліція затримала правоохоронця Юрія Рибянського, який напередодні зник із Києва, не виходив на зв'язок та не з'являвся на службу.

"Внутрішня безпека НПУ затримала правоохоронця Юрія Рибянського. Поліцейського розшукали на Рівненщині. Наразі тривають невідкладні слідчі дії. Подальше розслідування проводитиме ДБР", — повідомили у Поліції Києва.

Скриншот повідомлення Поліції Києва/Telegram

Раніше ми інформували, що Поліція Києва розшукує правоохоронця Юрія Рибянського — начальник відділення Дарницького управління поліції ГУНП у м. Києві не вийшов на службу та не виходив на зв’язок.

