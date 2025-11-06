Поліція затримала правоохоронця, який напередодні зник із Києва

Поліція затримала правоохоронця, який зник напередодні
Правоохоронці затримали поліціянта Юрія Рибянського на Рівненщині. Як відомо, напередодні він зник та не виходив на зв'язок.
Про це інформує пресслужба Поліції Києва у четвер, 6 листопада, в Telegram.
Поліція затримала правоохоронця Юрія Рибянського, який напередодні зник із Києва, не виходив на зв'язок та не з'являвся на службу.
"Внутрішня безпека НПУ затримала правоохоронця Юрія Рибянського. Поліцейського розшукали на Рівненщині. Наразі тривають невідкладні слідчі дії. Подальше розслідування проводитиме ДБР", — повідомили у Поліції Києва.
Раніше ми інформували, що Поліція Києва розшукує правоохоронця Юрія Рибянського — начальник відділення Дарницького управління поліції ГУНП у м. Києві не вийшов на службу та не виходив на зв’язок.
Нагадаємо, що нещодавно правоохоронці затримали посадовців Київської митниці — вони створили корупційну схему.
