Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Поліція затримала правоохоронця, який зник напередодні

Поліція затримала правоохоронця, який зник напередодні

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 12:29
Оновлено: 12:50
Поліція затримала правоохоронця, який напередодні зник із Києва
Українські поліціянти. Ілюстративне фото: Нацполіція/Facebook

Правоохоронці затримали поліціянта Юрія Рибянського на Рівненщині. Як відомо, напередодні він зник та не виходив на зв'язок.

Про це інформує пресслужба Поліції Києва у четвер, 6 листопада, в Telegram.

Реклама
Читайте також:

Поліція затримала правоохоронця, який напередодні зник

Поліція затримала правоохоронця Юрія Рибянського, який напередодні зник із Києва, не виходив на зв'язок та не з'являвся на службу.

"Внутрішня безпека НПУ затримала правоохоронця Юрія Рибянського. Поліцейського розшукали на Рівненщині. Наразі тривають невідкладні слідчі дії. Подальше розслідування проводитиме ДБР", — повідомили у Поліції Києва.

Київ поліція
Скриншот повідомлення Поліції Києва/Telegram

Раніше ми інформували, що Поліція Києва розшукує правоохоронця Юрія Рибянського — начальник відділення Дарницького управління поліції ГУНП у м. Києві не вийшов на службу та не виходив на зв’язок.

Нагадаємо, що нещодавно правоохоронці затримали посадовців Київської митниці — вони створили корупційну схему.

Київ розшук Нацполіція затримання правоохоронці
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації