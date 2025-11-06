Начальника Дарницкого управления полиции, пропавшего с арестованными деньгами, задержали в Ровенской области

Исчез с деньгами — полиция разыскала киевского правоохранителя
Правоохранители задержали на Ровенщине начальника отделения Дарницкого управления полиции в Киеве Юрия Рыбянского. Как известно, сегодня утром он исчез и не выходил на связь.
Об этом информирует пресс-служба Полиции Киева в четверг, 6 ноября, в Telegram.
Полиция задержала правоохранителя Юрия Рыбянского, который сегодня утром исчез, не выходил на связь и не появлялся на службе.
"Внутренняя безопасность НПУ задержала правоохранителя Юрия Рыбянского. Полицейского разыскали в Ровенской области. Сейчас продолжаются неотложные следственные действия. Дальнейшее расследование будет проводить ГБР", — сообщили в Полиции Киева.
Ранее мы информировали, что Полиция Киева разыскивает правоохранителя Юрия Рыбянского — начальник отделения Дарницкого управления полиции ГУНП в г. Киеве не вышел на службу и не выходил на связь.
В ходе проверки Департамент внутренней безопасности установил, что исчезли арестованные средства, к которым имел доступ Рыбянский. Он был материально ответственным лицом. В соцсетях писали, что речь идет о 400 тысячах долларов.
Напомним, что недавно правоохранители задержали должностных лиц Киевской таможни — они создали коррупционную схему.
