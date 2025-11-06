Видео
Видео

Исчез с деньгами — полиция разыскала киевского правоохранителя

Дата публикации 6 ноября 2025 12:29
обновлено: 15:49
Начальника Дарницкого управления полиции, пропавшего с арестованными деньгами, задержали в Ровенской области
Украинские полицейские. Иллюстративное фото: Нацполиция/Facebook

Правоохранители задержали на Ровенщине начальника отделения Дарницкого управления полиции в Киеве Юрия Рыбянского. Как известно, сегодня утром он исчез и не выходил на связь.

Об этом информирует пресс-служба Полиции Киева в четверг, 6 ноября, в Telegram. 

Полиция задержала киевского правоохранителя

"Внутренняя безопасность НПУ задержала правоохранителя Юрия Рыбянского. Полицейского разыскали в Ровенской области. Сейчас продолжаются неотложные следственные действия. Дальнейшее расследование будет проводить ГБР", — сообщили в Полиции Киева.

Київ поліція
Скриншот сообщения Полиции Киева/Telegram

Ранее мы информировали, что Полиция Киева разыскивает правоохранителя Юрия Рыбянского — начальник отделения Дарницкого управления полиции ГУНП в г. Киеве не вышел на службу и не выходил на связь.

В ходе проверки Департамент внутренней безопасности установил, что исчезли арестованные средства, к которым имел доступ Рыбянский. Он был материально ответственным лицом. В соцсетях писали, что речь идет о 400 тысячах долларов.

Напомним, что недавно правоохранители задержали должностных лиц Киевской таможни — они создали коррупционную схему.

Киев розыск Нацполиция задержание правохранители
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
