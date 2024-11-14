В Житомирской области эксналоговец получил 700 тысяч гривен, притворяясь защитником

На Житомирщине экс-чиновник получал деньги, называясь защитником
В Житомирской области экс-налоговик два года незаконно получал зарплату, притворяясь защитниками Украины. В общей сложности мужчина незаконно получил 700 тысяч гривен, ни разу не явившись в расположении части, к которой был приписан.
Об этом сообщили в Государственном бюро расследований в четверг, 14 ноября.
Притворялся защитником
Бывший начальник одного из управлений ГУ Государственной налоговой службы в Житомирской области заключил контракт с добровольческим формированием Днепровского городского территориального общества в июне 2022 года. С тех пор на служении он так и не явился.
Два года налоговик практически не покидал пределы своего дома, но получил 700 тысяч гривен зарплаты в налоговой.
Сейчас чиновник уволен с должности. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.
Ранее мы писали, что ДБР разоблачило должностного лица Министерства обороны Украины. Чиновник "списал" почти 94 млн грн пени львовскому бизнесмену за просроченные контракты.
Напомним, что в Тернополе на взяточничестве задержали руководителя одного из ТЦК.
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