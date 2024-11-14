В Житомирской области эксналоговец получил 700 тысяч гривен, притворяясь защитником

Сотрудники ДБР возле дома чиновника. Фото: ДБР

В Житомирской области экс-налоговик два года незаконно получал зарплату, притворяясь защитниками Украины. В общей сложности мужчина незаконно получил 700 тысяч гривен, ни разу не явившись в расположении части, к которой был приписан.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований в четверг, 14 ноября.

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Притворялся защитником

Бывший начальник одного из управлений ГУ Государственной налоговой службы в Житомирской области заключил контракт с добровольческим формированием Днепровского городского территориального общества в июне 2022 года. С тех пор на служении он так и не явился.

Два года налоговик практически не покидал пределы своего дома, но получил 700 тысяч гривен зарплаты в налоговой.

Сейчас чиновник уволен с должности. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Следователь ДБР с подозреваемым. Фото: ДБР

Ранее мы писали, что ДБР разоблачило должностного лица Министерства обороны Украины. Чиновник "списал" почти 94 млн грн пени львовскому бизнесмену за просроченные контракты.

Напомним, что в Тернополе на взяточничестве задержали руководителя одного из ТЦК.