На Житомирщині експодатківець отримав 700 тисяч гривень, прикидаючись захисником

На Житомирщині експосадовець отримував кошти, вдаючи захисника
У Житомирській області експодатківець два роки незаконно отримував зарплату, вдаючи з себе захисникам України. Загалом чоловік незаконно отримав 700 тисяч гривень, жодного разу не з'явившись у розташуванні частини, до якої був приписаний.
Про це повідомили у Державному бюро розслідувань у четвер, 14 листопада.
Вдавав з себе захисника
Колишній начальник одного з управлінь ГУ Державної податкової служби у Житомирській області уклав контракт з добровольчим формуванням Дніпровської міської територіальної громади у червні 2022 року. З тих пір на службув він так і не з'явився.
Два роки податківець практично не покидав межі свого дому, але отримав 700 тисяч гривень зарплати в податковій.
Наразі чиновника звільнено з посади. Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.
Раніше ми писали, що ДБР викрило посадовця Міністерства оборони України. Чиновник "списав" майже 94 млн грн пені львівському бізнесмену за прострочені контракти.
Нагадаємо, що у Тернополі на хабарництві затримали керівника одного з ТЦК.
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