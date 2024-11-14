На Житомирщині експодатківець отримав 700 тисяч гривень, прикидаючись захисником

Співробітники ДБР біля будинку посадовця. Фото: ДБР

У Житомирській області експодатківець два роки незаконно отримував зарплату, вдаючи з себе захисникам України. Загалом чоловік незаконно отримав 700 тисяч гривень, жодного разу не з'явившись у розташуванні частини, до якої був приписаний.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань у четвер, 14 листопада.

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Вдавав з себе захисника

Колишній начальник одного з управлінь ГУ Державної податкової служби у Житомирській області уклав контракт з добровольчим формуванням Дніпровської міської територіальної громади у червні 2022 року. З тих пір на службув він так і не з'явився.

Два роки податківець практично не покидав межі свого дому, але отримав 700 тисяч гривень зарплати в податковій.

Наразі чиновника звільнено з посади. Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

Слідчий ДБР із підозрюваним. Фото: ДБР

Раніше ми писали, що ДБР викрило посадовця Міністерства оборони України. Чиновник "списав" майже 94 млн грн пені львівському бізнесмену за прострочені контракти.

Нагадаємо, що у Тернополі на хабарництві затримали керівника одного з ТЦК.